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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بـ 16 شارعًا وحارة في القوصية

تركيب انترلوك بشوارع
تركيب انترلوك بشوارع أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جار بدء الأعمال لتركيب بلاط الانترلوك بأكثر من 16 شارع وحارة من الشوارع الضيقة بمدينة القوصية والتي يصعب رصفها ودخول معدات الرصف لها وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة للتطوير والتجميل وتسهيل حركة مرور المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة وتوفير حياة كريمة لهم في كل ما يتعلق بالشأن اليومي مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين الخدمات وجعلها بطريقة أسهل وأيسر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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ووجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة كافة الأعمال المدرجة في خطة تحسين حالة الطرق وتكثيف الجهود لتنفيذ الخطة الشاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين ليضفي عليها شكلًا جماليًا وحضاريًا والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وفقا لرؤية مصر 2030وتحقيق استراتيجة التنمية المستدامة منوهًا إلى أن تجربة تركيب بلاط الانترلوك نجحت بصورة كبيرة في الشوارع الضيقة والحواري والازقة للتغلب على مشكلة عدم وصول معدات الرصف إليها لتطويرها وإصلاح الطرق بها والذي ظهر من خلال سعادة المواطنين بالشكل الجمالي للشوارع التي تم تركيبها بهذا النوع.


من جانبه أوضح اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية إنه جاري بدء الأعمال بأكثر من 16شارع وحارة بمدينة القوصية بتفرعات شارع الجنايين وشارع المدرسة الاعدادية الحديثة بتفرعاته وشارع العاشر من رمضان بتفرعاته وشارع الوحدة العربية بتفرعاته لافتًا إلى أن أعمال تركيب الانترلوك مستمرة بكافة مناطق وشوارع المركز التي يقل عرضها عن 6 متر والتي يصعب رصفها ودخول معدات الرصف إليها مشيرا إلى إنه وجه نواب رئيس المركز بمتابعة الأعمال بازالة كافة المعوقات التي قد تواجه التنفيذ وإزالة كافة التعديات والاشغالات الموجودة بالشوارع لتحقيق الأهداف المرجوة من أعمال تركيب بلاط الانترلوك فى تحقيق السيولة المرورية وتخفيف الضغط على الشوارع الرئيسية وتوفير شوارع راقية لعبور المواطنين تستوعب أكبر قدر ممكن.

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