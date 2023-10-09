بدء الاستعداد لانطلاق موكب رئيس الوفد إلى مقر الوطنية للانتخابات لتقديم أوراق ترشحه

بدأت منذ قليل الاستعدادات لانطلاق موكب الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسى المحتمل إلي مقر الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم أوراق ترشحه.

وأعلن الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام لحزب الوفد المتحدث الرسمي لحملة رئيس الوفد في انتخابات الرئاسة أن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد قرر التقدم بأوراق ترشحه اليوم الاثنين في تمام الساعه ١٢ ظهرا للهيئة الوطنية للانتخابات.

وسيتحرك رئيس الوفد وبصحبته قيادات وأعضاء من حزب الوفد من مقر الحزب الرئيسي في تمام الساعة ١١ ونصف من صباح الغد.

وتوجه صباح الثلاثاء الماضى الدكتور عبد السند يمامة ، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي المحتمل إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لإجراء الكشف الطبي لانتخابات الرئاسة.

وقال الدكتور ياسر الهضيبى ، سكرتير عام حزب الوفد والمتحدث الرسمي لحزب الوفد إن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي المحتمل حصل على توقيع أكثر من ٢٠ عضوا من مجلس النواب من الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، تحديد أيام (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و 11 و 12) من ذات الشهر.

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