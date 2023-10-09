الشرطة الإسرائيلية تعلن مقتل قائد وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب

أعلنت الشرطة الإسرائيلية بمصرع، أفراهام هنكين، قائد وحدة خاصة مكافحة الإرهاب في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال تبادل إطلاق النار مع عناصر المقاومة الفلسطينية.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بحسب وسائل الإعلام العبرية، بارتفاع عدد قتلاها إلى 35 قتيلا.

وأقر جيش الاحتلال، بمصرع 73 جنديا على الأقل من بين 700 إسرائيلي لقوا حتفهم منذ السبت في عملية “طوفان الأقصى”.

وادعى جيش الاحتلال أن قواته أخلت 15 مستوطنة من أصل 24 بلدة على الحدود.

وأكد أن حوالي 4400 صاروخ تم إطلاقها باتجاه البلدات ومستوطنات غلاف غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" السبت الماضي.