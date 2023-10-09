مديرية عمل الإسماعيلية تتابع التدريب على 6 مهن خلال جولة ميدانية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية جولة ميدانية تفقدية لمركز التدريب المهنى التابع للمديرية ، للإطمئنان على سير العمل وضمان تقديم أفضل الخدمات المتدربين، وكذلك زيارة تفقدية لأحد الشركات ومقرها المنطقة الحرة العامة للاستثمار، لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية "أصحاب عمل وعمال.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بتفعيل دور أجهزة المديريات فى المحافظات لتقديم افضل الخدمات الممكنة للمواطنين والعمل بالمنظومة الجديدة التى أنشأتها الوزارة للمديريات والمكاتب فى إطار خطة التحول الرقمي الذى تشهده الدولة المصرية، وتعزيز علاقات العمل التي تضمن توفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويعظم المكاسب لطرقي العملية الإنتاجية.

وأوضح حسن رداد مدير المديرية ، أن الجولة التفقدية لمركز التدريب تضمنت متابعة الدورات التدريبة على مهن : الخياطة والتفصيل، وصيانة الدش والمحمول، والأجهزة المنزلية، والتبريد والتكييف، والحاسب الألي، وتقدمها المديرية للشباب بالمجان.

ووجه "رداد" خلال زيارته للمركز، إدارة المركز بتكثيف الدوريات التدريبية للشباب،على تلك المهن التي يحتاجها سوق العمل، مؤكداً أن الدولة المصرية حريصة على تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي . وأشار إلي أن مركز التدريب المهني يعد قلعة للتدريب نظرا لمساحته الكبيرة؛ ووجود عدد متميز من الورش به لتدريب المتدربين، مشيرًا إلى الحاجة لإطلاق البدء الفعلي للعمل بالمركز من خلال استراتيجية فعالة ، مما يؤدى إلى إحداث طفرة في التدريب لأبناء وفتيات المحافظة.

وأضاف مدير المديرية ان الزيارة الميدانية للشركة شملت تفقُد لمواقع الإنتاج والعمل بالشركة والاماكن المخصصة لأطفال العاملين والحضانة ، وأماكن الألعاب ، وغرف نوم الأطفال ، ومسرح الأطفال ، وملاعب كرة القدم ،والمسجد ، ومدى تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية فى جميع الاماكن الموجودة داخل المصنع ، رافقه خلالها سامية عبد السلام مدير إدارة عمل الاحياء ، وابراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة ،وسامح عهدى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية واستقبله خلالها معتز ابو بكر المسئول الإقليمى للعلاقات الحكومية ، وامين عبدالله مدير الشئون القانونية ، والمهندس كريم اسامه مدير السلامة والصحة المهنية .

وتم متابعة احوال العاملين بالمنشأة والذىن يبلغ عددهم 3000 عاملاً منهم 125 عاملا من ذوى الهمم من بينهم مدرسين متخصصين في تربية الأطفال، ومنوهاً إلى أن الشركة تعتبر إحدى أشهر الملابس في العالم ، والعلامات التجارية.

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