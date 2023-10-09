عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مديرية عمل الإسماعيلية تتابع التدريب على 6 مهن خلال جولة ميدانية

القوي العاملة
القوي العاملة

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية جولة ميدانية تفقدية لمركز التدريب المهنى التابع للمديرية ، للإطمئنان على سير العمل وضمان تقديم أفضل الخدمات المتدربين، وكذلك زيارة تفقدية لأحد الشركات ومقرها المنطقة الحرة العامة للاستثمار، لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية "أصحاب عمل وعمال.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بتفعيل دور أجهزة المديريات فى المحافظات لتقديم افضل الخدمات الممكنة للمواطنين والعمل بالمنظومة الجديدة التى أنشأتها الوزارة للمديريات والمكاتب فى إطار خطة التحول الرقمي الذى تشهده الدولة المصرية، وتعزيز علاقات العمل التي تضمن توفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويعظم المكاسب لطرقي العملية الإنتاجية.

وأوضح حسن رداد مدير المديرية ، أن الجولة التفقدية لمركز التدريب تضمنت متابعة الدورات التدريبة على مهن : الخياطة والتفصيل، وصيانة الدش والمحمول، والأجهزة المنزلية، والتبريد والتكييف، والحاسب الألي، وتقدمها المديرية للشباب بالمجان.

ووجه "رداد" خلال زيارته للمركز،  إدارة المركز بتكثيف الدوريات التدريبية للشباب،على تلك المهن التي يحتاجها سوق العمل، مؤكداً أن الدولة المصرية حريصة على تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .                                                       وأشار إلي أن مركز التدريب المهني يعد قلعة للتدريب نظرا لمساحته الكبيرة؛ ووجود عدد متميز من الورش به لتدريب المتدربين، مشيرًا إلى الحاجة لإطلاق البدء الفعلي للعمل بالمركز من خلال استراتيجية فعالة  ، مما يؤدى إلى إحداث طفرة في التدريب لأبناء وفتيات المحافظة.

وأضاف مدير المديرية ان الزيارة الميدانية للشركة شملت تفقُد لمواقع الإنتاج والعمل بالشركة والاماكن المخصصة لأطفال العاملين والحضانة ، وأماكن الألعاب ، وغرف نوم الأطفال ، ومسرح الأطفال ، وملاعب كرة القدم ،والمسجد ، ومدى تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية فى جميع الاماكن الموجودة داخل المصنع  ، رافقه خلالها سامية عبد السلام مدير إدارة عمل الاحياء ، وابراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة ،وسامح عهدى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية واستقبله خلالها معتز ابو بكر المسئول الإقليمى للعلاقات الحكومية ، وامين عبدالله مدير الشئون القانونية ، والمهندس كريم اسامه مدير السلامة والصحة المهنية .

وتم متابعة احوال العاملين بالمنشأة  والذىن يبلغ عددهم 3000 عاملاً منهم 125 عاملا من ذوى الهمم من بينهم مدرسين متخصصين في تربية الأطفال، ومنوهاً إلى أن الشركة تعتبر إحدى أشهر الملابس في العالم ، والعلامات التجارية.

IMG-20231009-WA0005
IMG-20231009-WA0005
IMG-20231009-WA0007
IMG-20231009-WA0007
IMG-20231009-WA0008
IMG-20231009-WA0008
IMG-20231009-WA0006
IMG-20231009-WA0006
IMG-20231009-WA0001
IMG-20231009-WA0001
IMG-20231009-WA0009
IMG-20231009-WA0009
IMG-20231009-WA0002
IMG-20231009-WA0002
IMG-20231009-WA0003
IMG-20231009-WA0003
IMG-20231009-WA0004
IMG-20231009-WA0004
مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية مديرية العمل مركز التدريب المهني التبريد والتكييف الإسماعيلية الخياطة والتفصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

تشديد الإجراءات العسكرية.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف 6 مساجد و4 مدارس في غزة

ترك الزوجين لهذه العبادة يجلب الفقر للبيت.. أمين الإفتاء ينصح بعدم التكاسل عنها

طوفان الأقصي.. إيران تتوعد إسرائيل برد مدمر وتؤكد دعمها للشعب الفلسطيني

بعد رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا.. احسب مرتبك بالزيادة الجديدة

هل يجوز ترك سجدة التلاوة لعذر أو بدون.. الافتاء توضح التصرف الشرعي

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في السعودية

ترشيحاتنا

منظمة الصحة العالمية تسلم مصر شهادة خلوها من فيروس سي

رئيس صحة الشيوخ: خلو مصر من فيروس سي أبهر العالم وأثبت نجاح القطاع

مش ناوي أرجّعله فلوسه .. قريبه ضربه بالرصاص في الأرض الزراعية بسوهاج

الدفاع المدني الفلسطيني: الغارات الإسرائيلية دمّرت عشرات المنازل فجر اليوم

رئيس الوزراء يتابع موقف توافر السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج وبرنامج الطروحات

طوفان الأقصى يشتد وتحرك دولي بقيادة أمريكا.. هل ينزلق الشرق الأوسط لحرب عالمية ثالثة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشاره في أنحاء العالم.. أعراض تؤكد دخول حشرة البق بمنزلك

أسعار البطاطس تفاجئ المواطنين.. الكيلو بقى بكام؟

سعر فستان درة في باريس يثير الجدل | رقم خرافي

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في السعودية

فيديو

في الساق والكاحل.. تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه عن الملاعب

بعد زلزال اليابان .. توقع جديد مرعب يوم 14 أكتوبر | فيديو

بشهادات دولية والأرقام تتحدث.. التأمين الصحي الشامل أنجح مشروعات الرئيس السيسي «فيديوجراف»

أنا دمي فلسطيني.. عروسان يتراقصان على طوفان الأقصى بحفل زفافهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ