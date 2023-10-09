مسؤول إسرائيلي: لا مفاوضات للإفراج عن النساء والأطفال

نفي مسؤول سياسي إسرائيلي، اليوم الإثنين، وجود مفاوضات بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، لإطلاق سراح النساء والأطفال الأسرى في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات بوساطة قطرية.

وذكرت وسائل إعلام أجنبية، خلال الساعات الماضية، أن حركة حماس تقدمت بعرض لقطر للإفراج عن النساء والأطفال الأسرى في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح 36 أسيرة فلسطينية يقبعن في السجون الإسرائيلية.

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية أنها تحتجز أكثر 100 أسير إسرائيلي، و30 آخرين لدى حركة الجهاد الإسلامي.

ورفض المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تقديم معلومات حول أسماء الأسرى، وقال إنه سيخبر الجمهور فقط بعد إخطار العائلات.