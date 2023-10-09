 رئيس جامعة عين شمس تبحث سبل التعاون مع وفد جامعة الشارقة

استقبلت اليوم الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس وفد جامعة الشارقة برئاسة الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع والدكتور فاكر الغرايبة - مدير معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية (RIHS) و مدير مركز دراسات الأسرة والطفل بحضور

الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع التعاون الدولي بالجامعة و الدكتورة نجوى بدر عميدة كلية الحاسبات والمعلومات و الدكتورة أمانى أسامة عميدة صيدلية و الدكتورة هويدا الجبالى عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة و الدكتور محمد الشافعى وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب والدكتورة شيرويت الأحمدى مدير إدارة الوافدين بالجامعة و الدكتور علاء الدين عبد السلام بكلية الزراعة و الدكتورة سمر رجب بكلية التربية



وفى لقاء ساده الود والتفاهم بين إدارة الجامعيين

ناقش الحضور بحث سبل التعاون المشترك فى مجلات البحث العلمي و التبادل الطلابى وجودة التعليم

حيث أشار الدكتور صلاح طاهر خلال اللقاء إلى عدد من النقاط المضيئة فى تاريخ جامعة الشارقة منذ نشأتها قبل ٢٥ عام مستعرضاً عدداً من شراكات جامعة الشارقة مع جامعات عالمية منوه الى تصنيف جامعة الشارقة المتقدم عالمياً

معرباً عن حرص إدارة جامعة الشارقة فى عقد وتفعيل عدد من الشراكات مع مختلف كليات جامعة عين شمس العريقة لما لها من ريادة بين الجامعات العربية.



حيث أعربت الدكنورة غادة فاروق عن ترحيبها بالتعاون مع جامعة الشارقة وخاصة فى المجالات البحثية و الأنشطة الطلابية ومجالات صقل و تطوير وتنمية مهارات الطلاب من خلال كليات الجامعة العشرين.

مشيدة بجهود قطاع العلاقات الدولية بالجامعة

و مراكز التميز البحثي بالجامعة والتى تغطى مختلف المجالات منها" مركز مصري للأبحاث الطبية و مركز أبحاث المياه ومركز الطاقة المستدامة وغيره" من المركز المتميزة التى تهتم بالبحث العلمى بالجامعة.

و خلال اللقاء استعرض جميع العمداء نقاط التميز بكلياتهم و سبر التعاون البحثي المرتقب.

و فى ختام اللقاء تبادل الجانبين الدروع التذكارية للجامعتين