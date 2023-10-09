سكر وبيض وفراخ.. قرارات حكومية عاجلة بشأن أسعار السلع وهذا موعد التخفيض

تحركات كبيرة تجريها الحكومة، بالإضافة إلى عدد من مؤسسات الدولة للسيطرة على الانفلات في الأسعار، وطرح مبادرات جديدة لخفض أسعار السلع الضرورية، مثل السكر والزيت والمكرونة والبيض والدواجن.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم التوافق على تخفيض أسعار 7 سلع بنسبة تتراوح من 15_25% من أسعارهم، والسلع هي: "الفول والعدس والألبان بمنتجاتها، المكرونة و السكر، وزيت الخليط والأرز".

انخفاض أسعار السلع بالأسواق

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن التخفيضات على هذه السلع سوف يطبق بشكل كامل إبتداءاً من يوم السبت المقبل، لافتاً إلى أنه سوف يتم وضع الحد الأقصى للسعر على جميع المنتجات.

وأكد رئيس الوزراء، أن الفترة الأخيرة شهدت العمل علي كيفية السيطرة علي زيادة الأسعار خاصة أسعار المنتجات الغذائية.

وأردف: "السلع التي سيتم تخفيض أسعارها هي الفول والعدس ومنتجات الألبان والمكرونة والسكر وزيت الطعام والأرز، بالإضافة إلى تم الإتحاد مع منتجي الدواجن والبيض علي عمل خفض بنسبة 15% علي الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة، وتم التوافق علي خفض أسعار 7 سلع رئيسية ما بين 15% وحتي 25%".

وأوضح: "مصر جزء من العالم، وأن هناك مشكلات كثيرة تواجه العالم، والوزارة لديها خطط تقوم بتنفيذها من أجل خفض التضخم، وانخفاض الأسعار".

إعلان الأسعار المخفضة قريبا

وقال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن بعض الشركات استجابت سريعا لخفض الأسعار وأعلنت الأسعار الجديدة مثل شركات الجبن والألبان ومن المتوقع أن يتم إعلان جميع الأسعار المخفضة قريبا.

وأضاف المنوفي خلال تصريحات صحفية اليوم أن السلع التي تم تخفيضها سلع حيوية يتم استهلاكها بشكل يومي ومن المتوقع أن تؤثر هذه المبادرة على أسعار باقي السلع وأن يكون فيها انخفاضات على المستوى القريب.

وأشار المنوفي إلى أن سيكون هناك إتاحة كبيره من السلع حتى يحصل المواطن على جميع السلع المعلن عنها بشكل جيد وستكون في مختلف انحاء ولن تقتصر على عواصم المحافظات فقط.

وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن حزمة القرارات الهامة لرئيس مجلس الوزراء اليوم المتعلقة بأسعار السلع، أثلجت صدور المواطنين.

تخفيض أسعار 7 سلع أساسية

وأضاف عبدالرحمن- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تم التوافق اليوم على تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ 25 % ومنها: السكر - الزيت- العدس- الفول- الألبان والجبن- المكرونة، وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.

وأشار عبدالرحمن، إلى أن مبادرة خفض أسعار السلع ستستمر لمدة 6 أشهر مع تقييمها، وتلك الاجراءات من الحكومة جاءت سعادة للمواطنين وبشرى سارة في تلك الأيام الصعبة.

من جانبه، قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتوافق على تخفيض أسعار 7 سلع رئيسية بنسب 15 إلى 25 % بحد أقصي، اعتبارا من يوم السبت القادم يعكس حرص القيادة السياسية على النهوض بمستوى حياة المواطنين وتعزيز نشاط الاقتصاد المحلي بشكل عام لافتا إلى أن هذا الإجراء يأتي لتخفيف الضغط المالي على المستهلكين وتعزيز القوة الشرائية من خلال تخفيض أسعار هذه السلع الرئيسية، مما يساعد الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومساعدة المواطنين على مواجهة الأعباء الاقتصادية.

وأضاف فرحات- خلال تصريحات له اليوم، أن هذا القرار يعكس التجاوب مع نبض الشارع المصري، ويعد مقاربة رشيدة مع متطلبات الشرائح المجتمعية، كما يتماشي مع مناخ الاصلاح الاقتصادي بالتخفيف من اعباء الاسر و تعزيز الحماية الاجتماعية، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار مؤكدا أن هذا القرار سيكون له تأثيراته الإيجابية على حركة السوق و سيقف في مواجهة المنصات المعادية التي تراهن علي الفشل .

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر التضخم هو أكبر تحدي يواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي و مصر قادرة على تجاوز هذه الأزمات و هذا القرار من شأنه الحفاظ على ضبط واستقرار الأسعار في السوق المحلي بالرغم من التطورات السلبية التي يشهدها العالم نتيجة الازمة الحالية و يكشف حرص الدولة علي التخفيف عن المواطنين بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.