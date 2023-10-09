جامعة عين شمس تستقبل وفدا من معهد دار السلام الإسلامى بإندونيسيا لبحث التعاون المشترك

استقبلت الدكتورة غادة فاروق ، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ، صباح يوم الإثنين الموافق ٩ أكتوبر ، وفداً من معهد دار السلام الإسلامي شياميس جاوى الغربية بجمهورية إندونيسيا ، برئاسة الدكتور فاضل ياني عين شمس مدير المعهد ، ومن سفارة جمهورية إندونيسيا بالقاهرة ، الدكتور بامبانج سوريادي، المستشار التربوي والثقافي للسفارة، والدكتور رحمت أمينج لاسيم ، المستشار الإعلامى .

شهد اللقاء من جامعة عين شمس الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن ، الأستاذة الدكتورة حنان كامل ، عميد كلية الآداب ، الدكتورة شهيرة سمير، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، الدكتور محمد الشافعى ، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة سمر رجب مدير وحدة دعم ذوى الاحتياجات الخاصة بكلية التربية.

وخلال اللقاء رحبت الدكتورة غادة فاروق بالوفد الأندونيسي ، مشيرة إلي عمق العلاقات بين البلدين والروابط التاريخية التى تربط بينهما على مر السنين ، كما تجمع البلدين مجالات ثقافية وتجارية واقتصادية مشتركة كثيرة.

و رحبت بالتعاون مع الجانب الأندونيسي علي المستوى الأكاديمي و تبادل الطلاب والأساتذة ، وزيادة عدد الطلاب الاندونيسيين الدارسين بجامعة عين شمس، مشيرة إلى أن التعاون مع دول الشرق يعد من بين اهتمامات الدولة المصرية.

وأضافت أن ملف الطلاب الوافدين يلقي اهتماماً كبيراً من قبل إدارة الجامعة والتى تحرص علي تقديم أفضل الخدمات لهم ، وتحرص على مشاركتهم في الأنشطة الطلابية ، بالإضافة إلي توفير سبل التعليم الحديث والبرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة باعتبارهم سفراء حقيقيين للجامعة في بلادهم.

كما تحدثت عن الخدمات التي توفرها منصة "أدرس في مصر" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمساعدة وتقديم الخدمات للطلاب الوافدين، وذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة الخاصة بالارتقاء بمنظومة الطلاب الوافدين ولتصبح مصر أكبر مركز تعليمي متميز في الشرق الأوسط تحقيقا لاستراتيجية مصر 2030.

كذلك ألقت الأستاذة الدكتورة غادة فاروق الضوء علي كليات جامعة عين شمس المختلفة ومراكز التميز التى تضمها الجامعة.

من جانبه استعرض مدير معهد دار السلام عدد الطلاب بالمعهد ، والتخصصات المختلفة التى يضمها ، لافتا إلي أن معهد دار السلام يضم في المرحلة الجامعية كلية التربية وكلية الشريعة والقانون وأصول الدين والاقتصاد والمعاملات الإسلامية ، كما يهتم المعهد بتطوير البحث في المجال الزراعى في إطار خدمة المجتمع ، كذلك يهتم بالتنمية وتمكين المرأة .

وأكد أعضاء الوفد علي سعادتهم بالتواجد في رحاب جامعة عين شمس لما لها من تاريخ عريق ودرجة متقدمة في التصنيفات العالمية ، مؤكدين علي حرصهم علي التعاون مع جامعة عين شمس ذات السمعة الأكاديمية العالمية المرموقة .

وعقب اللقاء قام الوفد الأندونيسي بجولة تفقدية بكلية الآداب برفقة الدكتورة حنان كامل عميد الكلية .