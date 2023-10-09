عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تستقبل وفدا من معهد دار السلام الإسلامى بإندونيسيا لبحث التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 استقبلت  الدكتورة غادة فاروق ، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ، صباح يوم الإثنين الموافق ٩ أكتوبر ، وفداً من معهد دار السلام الإسلامي شياميس جاوى الغربية بجمهورية إندونيسيا ، برئاسة  الدكتور فاضل ياني عين شمس مدير المعهد ، ومن سفارة جمهورية إندونيسيا بالقاهرة ، الدكتور بامبانج سوريادي، المستشار التربوي والثقافي للسفارة، والدكتور رحمت أمينج لاسيم ، المستشار الإعلامى .

شهد اللقاء من جامعة عين شمس  الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن ، الأستاذة الدكتورة حنان كامل ، عميد كلية الآداب ،  الدكتورة شهيرة سمير، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ،  الدكتور محمد الشافعى ، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة سمر رجب مدير وحدة دعم ذوى الاحتياجات الخاصة بكلية التربية.

وخلال اللقاء رحبت  الدكتورة غادة فاروق بالوفد الأندونيسي ، مشيرة إلي عمق العلاقات بين البلدين والروابط التاريخية التى تربط بينهما على مر السنين ، كما تجمع البلدين مجالات ثقافية وتجارية واقتصادية مشتركة كثيرة.

و رحبت  بالتعاون مع الجانب الأندونيسي علي المستوى الأكاديمي و تبادل الطلاب والأساتذة ، وزيادة عدد الطلاب الاندونيسيين الدارسين بجامعة عين شمس، مشيرة إلى أن التعاون مع دول الشرق يعد من بين اهتمامات الدولة المصرية.

وأضافت أن ملف الطلاب الوافدين يلقي اهتماماً كبيراً من قبل إدارة الجامعة والتى تحرص علي تقديم أفضل الخدمات لهم ، وتحرص على مشاركتهم في الأنشطة الطلابية ، بالإضافة إلي توفير سبل التعليم الحديث والبرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة باعتبارهم سفراء حقيقيين للجامعة في بلادهم.

كما تحدثت عن الخدمات التي توفرها منصة "أدرس في مصر" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمساعدة وتقديم الخدمات للطلاب الوافدين، وذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة الخاصة بالارتقاء بمنظومة الطلاب الوافدين ولتصبح مصر أكبر مركز تعليمي متميز في الشرق الأوسط تحقيقا لاستراتيجية مصر 2030.

كذلك ألقت الأستاذة الدكتورة غادة فاروق الضوء علي كليات جامعة عين شمس المختلفة ومراكز التميز التى تضمها الجامعة.

من جانبه استعرض مدير معهد دار السلام عدد الطلاب بالمعهد ، والتخصصات المختلفة التى يضمها ، لافتا إلي أن معهد دار السلام يضم في المرحلة الجامعية كلية التربية وكلية الشريعة والقانون وأصول الدين والاقتصاد والمعاملات الإسلامية ، كما يهتم المعهد بتطوير البحث في المجال الزراعى في إطار خدمة المجتمع ، كذلك يهتم بالتنمية وتمكين المرأة .

وأكد أعضاء الوفد علي سعادتهم بالتواجد في رحاب جامعة عين شمس لما لها من تاريخ عريق ودرجة متقدمة في التصنيفات العالمية ، مؤكدين علي حرصهم  علي التعاون مع جامعة عين شمس ذات السمعة الأكاديمية العالمية المرموقة .

وعقب اللقاء قام الوفد الأندونيسي بجولة تفقدية بكلية الآداب برفقة  الدكتورة حنان كامل عميد الكلية .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

كريم عبد العزيز يكشف عن تفاصيل إصابته بجلطات في الرئة

لبنان.. بيان عاجل من الجيش بعد القصف الإسرائيلي الأخير

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

دعاء لطرد النكد من المنزل وسداد الديون .. أدركه بـ 10 كلمات

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد: العمليات ستتصاعد خلال الساعات المقبلة

بـ بنطال غريب.. شاهد ريم سامي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

فرصة.. الإسكان: طرح قطع أراض جديدة بالصعيد.. الأسعار والمساحات ونظام السداد

بطلب من فلسطين.. اجتماع طارئ لجامعة الدول لعربية

سرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن عملية اليوم في جنوب لبنان

مولد السيد البدوي.. ماذا قالت الإفتاء عن شيخ العرب في ذكراه؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طعمها خرافي.. طريقة عمل اسهل كيكة كوكيز بالنوتيلا

طريقة عمل مكرونة وايت صوص بأقل التكاليف

بتسريحة شعر مختلفة.. هدى المفتي تثير الجدل بأحدث ظهور | شاهد

مسابقة الفرعون الصغير.. أجرأ إطلالات ياسمين عز المثيرة للجدل.. شاهد

فيديو

نجا من الموت.. فنان شهير يتعرض لحادث سيارة مروع

حسبي الله ونعم الوكيل.. أول رد من جوري المغربية بعد شائعات الإيدز

أماكن سقوط الأمطار اليوم .. حالة الطقس ودرجات الحرارة.. فيديو

استمرار تراجع الذهب وهذا سعر عيار 21.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ