بالأسود إطلالة ساحرة لمي سليم تخطف به الانظار شاهد

تألقت الفنانة مي سليم في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.





وظهرت مي سليم بإطلالة ساحرة وناعمة، مرتدية جمبسوت بالون الاسود الامع، تاركة خصلات شعرها للاعلي واعتمدت مي علي المكياجالجذاب الجرئ وهو ما أبرز من جمالها وانوثتها بشكل كبير.





وكانت الفنانة مي سليم، شاركت في مسلسل تلت التلاتة من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق والذي تم عرضه فيرمضان2023، وضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم ومنهم صلاح عبد الله ومحمد القس، ومي سليم، والراحلمصطفىدرويش، وليلى أحمد زاهر وإخراج حسن صالح.