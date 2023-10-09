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رئيس التحرير
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أخبار البلد

مفيد شهاب: الشباب يمثلون الأمل والمستقبل ويكافحون من أجل البناء والتنمية

الدكتور مفيد شهاب
الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي

أكد الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي وعضو الوفد المصري في مفاوضات استرداد طابا ووزير التعليم العالي الأسبق، أن الشباب يمثل الأمل والمستقبل وهو من يكافح من أجل البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن الخبرة والعلم من العوامل المهمة للغاية.


كما شدد الدكتور شهاب -في كلمته اليوم الاثنين بندوة "نصر أكتوبر..الدروس المستفادة" بمكتبة الإسكندرية- على أهمية التمسك باللغة العربية مع الاعتناء بتعلم اللغات الأجنبية خاصة كل ما يتعلق بمجال التخصص، وعلى أن نصر أكتوبر المجيد أبهر العالم كله وقد تحقق نتيجة عدة عوامل منها التخطيط الجيد والتنفيذ المحكم والتفكير والإدارة والعزيمة، مضيفًا أن نصر أكتوبر المجيد يمثل أشرف الانتصارات التي حققتها مصر في العصر الحديث، وبعث برسالة تحية إلى رجال القوات المسلحة والأبطال الذين نفذوا هذا النصر المجيد.


وأشار إلى أن نصر أكتوبر المجيد يمثل ذكرى النصر والكرامة ويقدم العديد من الدروس المهمة، كما يمثل عبور قناة السويس ملحمة تعبر عن النجاح والإنجاز التي اعتمد الخبراء في تنفيذها على الأسلوب العلمي.


وتحدث الدكتور شهاب أيضًا عن ملف استرداد طابا والمفاوضات من أجل الحفاظ على كل شبر من أرض مصر، مؤكدًا أن تلك الانتصارات المجيدة قدمت مجموعة من الدروس المهمة التي يجب التعلم منها.


ووجه شهاب التحية إلى مدينة الإسكندرية، التي وصفها بأنها "معشوقته التي تربى وتعلم ونشأ فيها"، معربا عن سعادته بالتواجد في مكتبة الإسكندرية التي تمثل مركزا وجامعة تنشر العلم والمعرفة العالمية، وموضحًا أن دور الجامعة يتضمن الدراسة والتعليم والتثقيف وخدمة قضايا المجتمع من خلال التعاون والتكاتف.


بدوره، أكد مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد -خلال الندوة- أن مصر بلد السلام ومركز التسامح والتعايش، فهي تدعو إلى السلام العالمي في ظل عالم يعج بالأحداث المضطربة، مشددا على أن العالم كله يحتاج إلى السلام من أجل نهوض الشعوب.


وقال إن نصر أكتوبر المجيد يقدم لنا العديد من الدروس؛ منها أهمية تحقيق السلام وإقراره من أجل إرساء التنمية، مؤكدًا أن بناء المستقبل يتطلب التكاتف والتعاون بين الجميع، كما حدث في نصر أكتوبر، منوهاً إلى أن النجاح التطور والتميز يبنى على الماضي والتاريخ.
 

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