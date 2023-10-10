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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صيد السلاحف البحرية.. تفاصيل 4 محظورات في قانون البحيرات

سلاحف
سلاحف

يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن المحظورات التى فرضها قانون تنمية البحيرات على المواطنين والتي أبرزها “إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت ونفايات” فيما يلى:

في هذا الصدد ، حظر القانون  فعل ما يلي :
1- حظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك.

2_ حظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو غيرها فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها.

3- حظر إدخال أى كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهاز.

4- حظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز.

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