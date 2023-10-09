عمرو الليثي : بث مشترك لدعم القضية الفلسطينية 29 نوفمبر المقبل

التقى الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ، مع المهندس عبد الرحيم سليمان مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية، في اطار توثيق العلاقات التاريخية المتميزة بين اتحاد إذاعات الدول العربية واتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي.

وتناول اللقاء سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين الاتحادين ، في مجال التبادل البرامجي والإخباري ، ومناقشة القضايا العامة على الصعيد العربي والاسلامي.

كما تم التنسيق والاتفاق بين الاتحادين ، على تخصيص يوم التاسع والعشرين نوفمبر المقبل، يوماً للبث التليفزيوني المشترك لجميع القنوات الرسمية أعضاء اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي مع اتحاد اذاعات الدول العربية، لدعم القضية الفلسطينية.

وفي ختام اللقاء وجه الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الشكر والتقدير إلي الأمين العام لاتحاد الإذاعات العربية ، علي اللقاء وحسن الاستقبال، مشيدًا بما يمتلكه الاتحاد من قدرات وخبرات إعلامية كبيرة ، وتطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك بين الاتحادين.