تفاصيل قوافل المؤسسات الدينية إلى المحافظات.. الجمعة المقبلة

تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي(الغربية – أسوان)، يوم الجمعة القادمة : (28ربيع أول 1445هـ)، الموافق(13/10/2023م).

قافلة دعوية

وتضم القافلتان (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " فضل إغاثة المكروبين "، وذلك على النحو التالي:

قافلة شمال سيناء

وفي إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور / شوقي علام مفتي الديار المصرية، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر و الأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة(شمال سيناء)، يومي الخميس والجمعة : (27- 28 ربيع الأول 1445هـ)، الموافق (12 - 13/10/2023م).

وتضم (خمسة عشر عالماً): خمسة من علماء الأزهر الشريف ، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " فضل إغاثة المكروبين "، وذلك على النحو التالي: