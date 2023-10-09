دوري المحترفين.. بتروجيت يتخطى بترول أسيوط بالجولة الثالثة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت الفوز علي فريق بترول أسيوط ،في اللقاء الذي أقيم علي إستاد بترو سبورت ،ضمن منافسات الجولة الثالثة بدورى المحترفين .
يرفع فريق بتروجيت رصيده بهذا الفوز ل٦ نقاط بينما يتوقف رصيد فريق بترول أسيوط عند النقطة ٣ جمعها من فوز وحيد علي فريق النصر للتعدين .
وجاءت نتائج الجولة الثالثة حتى الآن :
بتروجيت 1 & بترول أسيوط 0
غزل المحلة 2 & أبو قير للأسمدة 0
حرس الحدود 1 & المصرية للإتصالات 0
دكرنس 1 & أسوان 0
القناة 3 & النجوم 0
النصر للتعدين 1 & مصر للمقاصة 1
لافيينا 1 & بروكسي 0
جمهورية شبين 1 & مكادي 1