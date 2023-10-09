رسالة مبطنة لإيران.. تحذير جديد من بايدن بسبب عدوان الإحتلال

قال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن جدد تحذيره لأي طرف خارجي قد يسعى إلى استغلال الوضع بين ‎إسرائيل وقطاع ‎غزة.

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن التقى صباح الاثنين بتوقيت أمريكا، بمسؤولي الإدارة للحصول على تحديثات حول الوضع في إسرائيل، ومن بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، والنائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي جون فاينر، ومستشارة الأمن الداخلي ليز شيروود ورئيس موظفي البيت الأبيض جيف زينتس، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وذكر البيت الأبيض : “أوعز فريقه بمتابعة التنسيق مع إسرائيل في جميع جوانب الأزمة ومواصلة عملهم مع الشركاء الإقليميين لتحذير أي شخص قد يسعى إلى استغلال هذا الوضع”.

تابع البيت الابيض “ سيتحدث الرئيس بايدن مع العديد من حلفائنا المقربين حول آخر التطورات في إسرائيل وسيكون لدينا المزيد لنشاركه قريبًا”.

وبحسب صحف أمريكية فإن بايدن يوجه رسالته المبطنة تلك إلى ايران التي عبرت عن موقف داعم للمقاومة الفلسطينية.