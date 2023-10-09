عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة مبطنة لإيران.. تحذير جديد من بايدن بسبب عدوان الإحتلال

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا

قال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن جدد تحذيره لأي طرف خارجي قد يسعى إلى استغلال الوضع بين ‎إسرائيل وقطاع ‎غزة.

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن التقى صباح الاثنين بتوقيت أمريكا، بمسؤولي الإدارة للحصول على تحديثات حول الوضع في إسرائيل، ومن بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، والنائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي جون فاينر، ومستشارة الأمن الداخلي ليز شيروود ورئيس موظفي البيت الأبيض جيف زينتس، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وذكر البيت الأبيض : “أوعز فريقه بمتابعة التنسيق مع إسرائيل في جميع جوانب الأزمة ومواصلة عملهم مع الشركاء الإقليميين لتحذير أي شخص قد يسعى إلى استغلال هذا الوضع”. 
تابع البيت الابيض “ سيتحدث الرئيس بايدن مع العديد من حلفائنا المقربين حول آخر التطورات في إسرائيل وسيكون لدينا المزيد لنشاركه قريبًا”.

وبحسب صحف أمريكية فإن بايدن يوجه رسالته المبطنة تلك إلى ايران التي عبرت عن موقف داعم للمقاومة الفلسطينية.

   

 

احتلال الأمريكي جو بايدن إسرائيل البيت الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

مهام ثقيلة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

بعد عدوان إسرائيلي.. انقطاع الإنترنت عن مناطق كبيرة في قطاع غزة

بعد إصابة إمام عاشور.. لاعب جديد بالأهلي يغيب عن الفريق 10 أيام

كريم عبد العزيز يكشف عن تفاصيل إصابته بجلطات في الرئة

نجا من الموت.. فنان شهير يتعرض لحادث سيارة مروع

موضوعات متعلقة

أول رد محترم..منظمة أوروبية تحذر من كارثة في غزة..عدوان إسرائيل جريمة حرب

هل يكون للصين دور في إثناء أمريكا عن دعمها عدوان إسرائيل؟

نفاق وخداع وكذب ودعم لإجرام الإحتلال ضد الفلسطينيين..مهاتير محمد يهاجم أمريكا

إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق سكان غزة المحاصرين.. شاهد

شاهد.. استهداف المقاومة لمطار بن جوريون.. دموع وهروب بلا عودة

عزوف دولي عن مطارات الاحتلال.. وشركات أمريكية وأوروبية وآسيوية تلغي رحلاتها

شاهد .. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف أهالي غزة بصواريخه الفتاكة

حماس تكشف عن استهداف أقوى أسلحة الجو الإسرائيلية وصورة لحشد عبري

ترشيحاتنا

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال لـ687 شهيدا و3726 جريحا

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

رئيس الوزراء يصل احتفالية حصول مصر على الشهادة الذهبية لخلوها من فيروس سي

تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء |فيديو

نفتالي بينيت: نعيش أسوأ فترة في تاريخ إسرائيل

لحظة إبلاغ مراسلة القاهرة الإخبارية بسرعة إخلاء موقعها خوفا من قصف قوات الاحتلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أهم المعالم الدينية.. إسرائيل تقصف كنيسة القديس برفيريوس بقطاع غزة| تفاصيل

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

العريس روح مع اخواته.. تفاصيل خناقة بلوجر مع زوجها بسبب ارتداء شقيقاته فساتين زفاف

مبهدل فرنسا ..طرق علاج البق من المنزل نهائيا

فيديو

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

إسرائيل تنفذ أضخم غارات جوية ضد قطاع غزة وتقصف مبنى الأوقاف الفلسطينية

تحذير روسي بعد تحرك أمريكا لدعم إسرائيل وتل أبيب تعلق الدراسة

لب الأرض في حركة جماعية .. العلماء: مؤشر لبيانات زلزالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ