نتنياهو: حاملة طائرات أمريكية موجودة بالمنطقة لدعمنا.. والضربات على غزة مجرد البداية

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن الضربات الحالية على قطاع غزة هي البداية فقط.

وأوضح نتنياهو، أن “عددا من قوات المقاومة الفلسطينية ما زالوا داخل إسرائيل”، مضيفا: “سنحول مواقع حماس إلى مناطق خراب”.

وأكد نتنياهو أن “هناك حاملة طائرات أمريكية موجودة بالمنطقة لدعمنا"، مشيرا إلى أن "أعداء إسرائيل يدركون أهمية قدوم حاملة طائرات أمريكية”.

ومنذ قليل، قال نتنياهو، إن تل أبيب تعمل على الانتقال لهجوم مكثف ضد حماس لم يسبق أن قمنا به سابقا.

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي: “سنحسم المعركة مع حماس.. خطوتنا الأولى كانت السيطرة علي غلاف غزة وخطوتنا الثانية نقوم بها حاليا وهي الهجوم المكثف على غزة”.

وأوضح: “كثفنا وجودنا على الحدود الشمالية لمواجهة أي تدخل من حزب الله”.

ولفت الانتباه إلى أن “الانقسام الداخلي في إسرائيل انتهى”.

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي: “ما سنفعله بالأيام القادمة سيبقى صداه لأجيال قادمة”.

كما دعا نتنياهو، قادة المعارضة من أجل تشكيل حكومة طوارئ.