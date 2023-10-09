400 كم بالدراجة.. من هي ليدي سارة صاحبة أطول رحلة بين بلدين؟

باستخدام الدراجة النارية لمسافة تزيد عن 400 كيلومتر، تصدرت البلوجر ليدي سارة ترند مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا وفلسطين وذلك بعد خوضها أطول رحلة بين البلدين بواسطة الدراجة.. فما القصة؟

وكشفت البلوجر تفاصيل وكواليس الرحلة في فيديو لها نشرته على طريقة الاستوري عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام".

من هي ليدي سارة؟

ليدي سارة هي بلوجر عربية، تشتهر بفيديوهاتها على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة انستجرام وتيك توك، والتي تعتمد على السفر والترحال إلى الدول المختلفة وتوثيق هذه الرحلات ومشاركتها مع المتابعين.

سبق وسافرت ليدي سارة إلى عدد من الدول العربية أبرزها مصر ولبنان وسوريا وفلسطين، وتوثيق هذه الرحلات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها سرعان ما تحذف فيديوهات السفر بعد عودتها.

وبررت البلوجر، هذا الأمر، بأنه يكون حافز لها على السفر مرة أخرى وزيارة هذه الدول وتوثيق الرحلات الجديد بفيديوهات أفضل.

السفر 400 كيلومتر بالدراجة

بالعودة إلى رحلة الـ 400 كيلومتر، أكدت ليدي سارة، أنها سبق وقامت بالعديد من الرحلات والسفر بواسطة الدراجة النارية، إلا أنها المرة الأولى التي تقطع فيها هذه المسافة الطويلة، وفقا لحديثها على استوري "انستجرام".

وأوضحت سارة، أنها قامت بهذه الرحلة بهدف توجيه رسالة دعم وتضامن للبلدين والشعبين السوري والفلسطيني، فضلا عن رغبتها في تعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية بين البلدين.

بدأت البلوجر رحلتها الملحمية من مدينة دمشق في سوريا، حيث انطلقت بدراجتها مجهزة بجميع الضروريات للرحلة الطويلة، وقد قامت بتوثيق رحلتها عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار اهتمام وإعجاب الآلاف من المتابعين.

اجتازت ليدي سارة، العديد من المحافظات والقرى في سوريا وفلسطين خلال رحلتها الشاقة، وقابلت العديد من الأشخاص المحليين وشاركت في تجاربهم وقصصهم، كما زارت أماكن تاريخية وثقافية مهمة في البلدين، وقد نشرت صورًا ومقاطع فيديو لتلك اللحظات الفريدة.

حظت رحلة البلوجر التي استمرت لمدة 3 أيام، بمتابعة واسعة من قبل المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثيرون عن إعجابهم بشجاعتها في نشر رسالة الدعم والتضامن.

كواليس رحلة الـ 400 كيلومتر

بدأت كواليس رحلة البلوجر ليدي سارة من سوريا إلى فلسطين بإعداد شامل للرحلة وجمع جميع المستلزمات الضرورية، حيث قامت بدراسة الطريق المختار وتحديد المحطات والمدن التي ستمر بها الرحلة.

تم اختيار دراجة نارية مجهزة ومناسبة للرحلات الطويلة، وتم إجراء الصيانة اللازمة للدراجة لضمان سلامتها واستعدادها للرحلة، كما تم أيضًا تجهيز حقائب السفر ووضع معدات التخييم والملابس المناسبة للظروف الجوية المتوقعة.

قبل بدء الرحلة، قامت البلوجر بالتواصل مع الجهات المعنية والسلطات المحلية في كل محافظة ومدينة تمر بها الرحلة، حيث تم الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة للمرور عبر المناطق المختلفة، ما يضمن عبور الحواجز الأمنية والتحقق من عدم وجود أي مشاكل قانونية أثناء الرحلة.

بدأت الرحلة من مدينة دمشق في سوريا، حيث تم توديع البلوجر بحضور عدد من أصدقائها ومشجعيها، وسط جو من الحماس والتفاؤل في البداية، وتم التقاط الصور وتصوير مقاطع فيديو لحظة الانطلاق.

خلال الرحلة، تعرضت البلوجر لتحديات مختلفة، تضمنت هذه التحديات طقسًا صعبًا وظروف جوية غير مستقرة في بعض المراحل، وتضاريس صعبة تتطلب جهدًا بدنيًا كبيرًا حتى وصلت أخيرًا إلى وجهتها في فلسطين.

تم توثيق الرحلة بشكل مستمر عبر حسابات البلوجر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم نشر الصور ومقاطع الفيديو والتحديثات المستمرة لمتابعيها، مما أثار الاهتمام والتفاعل الكبير من المتابعين الذين شجعوها وأبدوا دعمهم وتضامنهم.