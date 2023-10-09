هيمشي ويتحاكم.. إبراهيم عيسى: نتنياهو يزيد الحرب ويجعلها مدمرة من أجل الحكم

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن المقاومة الفلسطينية التي جرت في عملية "طوفان الأقصى" فاجأت إسرائيل وحطمت كبريائها، موضحا أن ما حدث من عملية مقاومة جرح إسرائيل التي تنتمي لحرب العصابات وليس له علاقة بالحرب النظامية.

وأشار إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو سيرحل بعد تخطي هذه الأحداث، متابعًا: "نتنياهو هيتحاكم وهيرحل وإسرائيل لا تسكت على أخطاء حكامها.. نتنياهو سيزيد الحرب ويجعلها مدمرة من أجل الحكم".



وأوضح، أن حركة حماس التي تقود المقاومة الفلسطينية في الهجوم على المستوطنات الإسرائيلية من الممكن أن تفاجئنا بأشياء وخطط، مؤكدًا أنه لابد أن يكون الأمر الآن محسوب من ناحية التداعيات على الشعب الفلسطيني، وتابع: "ما قامت به المقاومة الفلسطينية هو فداء ولكن لا يجب مقارنتها بحرب ونصر أكتوبر".

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