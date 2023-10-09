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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة الفلسطينية تعلن إسقاط فرقة غزة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالكامل

طوفان الأقصي
طوفان الأقصي

أعلن الناطق باسم الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، اليوم الإثنين، إن المقاومة الفلسطينية أسقطت فرقة غزة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالكامل.

وأوضح أبو عبيدة، أن “إسرائيل عاجزة عن مواجهة مقاتلينا على مدى 60 ساعة حتى الآن”.

وأكد: “لن نتفاوض في قضية الأسرى تحت النار”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أبو عبيدة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تساقط كالجراد أمام مقاتلي المقاومة، وذلك خلال عملية طوفان الأقصى.

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وأضاف أبو عبيدة في كلمة له: "الكيان يواجه أزمة عميقة بعدما شاهد بأس رجالنا، وتهديد غزة وشعبها لعبة خاسرة واسطوانة مشروخة، وأعداد الأسرى الإسرائيليين أضعاف مضاعفة مما يعتقد نتنياهو".

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