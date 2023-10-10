فخري الفقي: البنك المركزي لا يفرط في دولار واحد من احتياطي الدولة

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات وصل إلى 4.8 مليار دولار، مشيرا إلى أننا نحصل على المواد البترولية من الإمارات.

وقال فخري الفقي، خلال لقاء له ببرنامج "مساء دي إم سي"، عبر فضائية "دي إم سي"، إن الجنيه المصري لا يرتبط بالدولار، ولكن الدولار يتم استخدامه كمقياس للتعاملات مع صندوق النقد الدولي.

الاحتياطي زاد بما يقارب 2 مليار دولار

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البنك المركزي لا يفرط في دولار واحد من احتياطي الدولة، مؤكدا ان الاحتياطي زاد بما يقارب 2 مليار دولار.

