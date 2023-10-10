أخبار التكنولوجيا| تطبيقات خطيرة تسرق بياناتك الحساسة وأموالك.. أفضل موبايل Oppo بمعالج كوالكوم وسعر مناسب جدا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشف خبراء في مجال الأمن السيبراني أن هناك عدد من التطبيقات الخبيثة التي يقوم المستخدمون بتحميلها على هواتفهم الذكية، الأمر الذي قد يؤدي بالمستخدمين إلى اختراق هواتفهم والبيانات الخاصة بهم بالإضافة إلى سرقة أموالهم.



يعد هاتف Oppo A77s من شركة أوبو الصينية واحدا من أفضل الهواتف المناسبة للطلبة والشباب نظرا لإمكاناته القوية وسعره المناسب للغاية بالنسبة للكثيرين، حيث يضم معالجا قويا من شركة كوالكوم الأمريكية مع بطارية ضخمة وكاميرا فائقة الدقة.



كشفت تقارير أن تطبيق الدردشة الأشهر WhatsApp واتساب يعمل على ميزة "الرمز السري" التي تتيح للمستخدمين العثور على الدردشات المقفلة من شريط البحث وقفل الدردشات على الأجهزة المرتبطة.



يحتوي تطبيق Facebook Messenger “ فيسبوك ماسنجر” على عدد من الميزات المختلفة، ومن بينها إرسال الموقع ومشاركته مع الأشخاص الذين يستخدمون التطبيق لإبقاء الأصدقاء والأهل على اطلاع دائم بموقعك.



أكدت شركة Activision المطورة للعبة الفيديو الشهيرة Call of Duty "كول أوف ديوتي"، أن إطلاق نسخة Call of Duty: Warzone Mobile قد تم تأجيلها إلى ربيع 2024، ولم يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول سبب تأجيلها أو متى سيتم إصدارها بالضبط.



تعرض الملياردير ومالك منصة X، إيلون ماسك لهجوم شديد بعدما شجع متابعيه البالغ عددهم 160 مليونًا تقريبًا على متابعة عدة حسابات تنشر آراءا "ضد السامية"، وعلى الرغم من أن ماسك قام بحذف المنشورات إلا أنه واجه اتهامات بمعاداة السامية.