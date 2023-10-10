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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| تطبيقات خطيرة تسرق بياناتك الحساسة وأموالك.. أفضل موبايل Oppo بمعالج كوالكوم وسعر مناسب جدا

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

فعل هذا الإجراء فورا.. تطبيقات خطيرة تسرق بياناتك الحساسة وأموالك


كشف خبراء في مجال الأمن السيبراني أن هناك عدد من التطبيقات الخبيثة التي يقوم المستخدمون بتحميلها على هواتفهم الذكية، الأمر الذي قد يؤدي بالمستخدمين إلى اختراق هواتفهم والبيانات الخاصة بهم بالإضافة إلى سرقة أموالهم.

 

للطلبة والشباب.. أفضل موبايل Oppo بمعالج كوالكوم وسعر مناسب جدا


يعد هاتف Oppo A77s من شركة أوبو الصينية واحدا من أفضل الهواتف المناسبة للطلبة والشباب نظرا لإمكاناته القوية وسعره المناسب للغاية بالنسبة للكثيرين، حيث يضم معالجا قويا من شركة كوالكوم الأمريكية مع بطارية ضخمة وكاميرا فائقة الدقة.

 

الرمز السري.. واتساب WhatsApp يستعد لإطلاق أفضل ميزة للخصوصية


كشفت تقارير أن تطبيق الدردشة الأشهر WhatsApp واتساب يعمل على ميزة "الرمز السري" التي تتيح للمستخدمين العثور على الدردشات المقفلة من شريط البحث وقفل الدردشات على الأجهزة المرتبطة.

 

اعرف إزاي ترسل موقعك الحالي لأصدقائك على ماسنجر Messenger


يحتوي تطبيق  Facebook Messenger “ فيسبوك ماسنجر” على عدد من الميزات المختلفة، ومن بينها إرسال الموقع ومشاركته مع الأشخاص الذين يستخدمون التطبيق لإبقاء الأصدقاء والأهل على اطلاع دائم بموقعك.

 

مفاجأة صادمة لمحبي لعبة كول أوف ديوتي Call of Duty


أكدت شركة Activision المطورة للعبة الفيديو الشهيرة Call of Duty "كول أوف ديوتي"، أن إطلاق نسخة Call of Duty: Warzone Mobile قد تم تأجيلها إلى ربيع 2024، ولم يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول سبب تأجيلها أو متى سيتم إصدارها بالضبط.

 

إيلون ماسك يثير الجدل بالتشجيع على متابعة هذه الحسابات ثم يحذفها لاحقا


تعرض الملياردير ومالك منصة X، إيلون ماسك لهجوم شديد بعدما شجع متابعيه البالغ عددهم 160 مليونًا تقريبًا على متابعة عدة حسابات تنشر آراءا "ضد السامية"، وعلى الرغم من أن ماسك قام بحذف المنشورات إلا أنه واجه اتهامات بمعاداة السامية.

 

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