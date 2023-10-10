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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاده.. قصة طرد أمير كرارة من التصوير بسبب عادل إمام

أمير كرارة - عادل
أمير كرارة - عادل إمام

يحتفل اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر، الفنان أمير كرارة، بعيد ميلاده الـ 46، إذ ولد في مثل هذا اليوم بحي مصر الجديدة، عام 1977. 

 

حكاية طرد أمير كرارة 

قبل 3 سنوات، قال الفنان أمير كرارة، إن الموقف الذي لا يستطيع نسيانه هو عندما كان في بداية حياته ويقوم بعمل مشهد صغير أمام النجم عادل إمام وشعر بالارتباك، فقام المخرج بطرده من لوكيشن التصوير أمام الجميع.

وأضاف «كرارة» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "السيرة" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه جاءت عليه فترة شعر فيها أنه ليس لديه قدارات هائلة في الفن، ولا يمكنه النجاح في هذا المجال.

ونوه أمير كرارة، إلى أنه لا يحب الفشل ولا يحب أن يرى أمامه شخصا فاشلا، مضيفا أنه يحاول أن يؤدي أعماله الفنية بشكل جيد ببذل ما في وسعه، والنجاح في النهاية بيد الله.

وأوضح أمير كرارة، أن لديه عقدة كبيرة من المرض منذ وقت وفاة والدته، قائلا: "انا اكتر حد موسوس.. يعني لو جاني صداع بتخيل حاجات كتيرة بتحصلي مع انه في اغلب الاحيان الامر بيكون بسيط".

وأشار إلى أنه لديه عقدة أخرى وهي الخوف الزائد على أولاده، قائلا: "أنا فعلا عندي عقدة الخوف على ولادي من وقت مرض بنتي الصغيرة، وفي مرة ابني سليم أتعور وهو علي البحر، عملت وقتها حوار كبير مع أن اللى خبطه مكانش قاصد خالص".

 

مسلسل أمير كرارة الجديد 

من جهة أخرى، استقرت الجهة المنتجة لمسلسل الفنان أمير كرارة في رمضان 2024، علي تغيير اسم العمل من «حرب طروادة» لـ «بيت الرفاعي»، من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد جلال.

 

فيلم «البعبع»

من ناحية أخرى حقق الفنان أمير كرارة نجاحا في أخر أعماله السينمائية فيلم «البعبع»، وقد حقق البعبع إيرادات كبيرة في شباك التذاكر، منذ انطلاق عرضه في قاعات السينما في مصر والخليج، حيث حصد 40 مليون جنيه بعد شهر عرض، وحقق يوم السبت 455 ألفا و547 جنيها، وذلك فضلا عن الإشادات الواسعة التي حصل عليها من الجمهور والنقاد.

 

أبطال فيلم «البعبع»

والعمل من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، ومحمد عبدالعظيم، مع ضيوف الشرف منة شلبي، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ومحمد محمود، تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

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