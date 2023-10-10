في أول لقاء يجمعهما.. بوتين والسوداني يناقشان تطور الوضع في الشرق الأوسط بالتفصيل

يجري الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثات في الكرملين، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تتناول القضايا الثنائية وتطور الوضع في الشرق الأوسط.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال الكرملين، في بيان، إن "قضايا تطوير التعاون الروسي العراقي متعدد الأوجه، بالإضافة إلى الموضوعات الحالية على جدول الأعمال الدولي، وفي المقام الأول الوضع في الشرق الأوسط، ستخضع لنقاش مفصل".



وقال بوتين، الذي سيجتمع مع السوداني للمرة الأولى، الأسبوع الماضي، إنه يتوقع أن يكون الاجتماع "مثمراً وفي الوقت المناسب".



وأضاف الكرملين أن السوداني، الذي يقوم بزيارة تستغرق يومين إلى موسكو، سيلتقي مع بوتين مجدداً، الأربعاء، عندما يشاركان في منتدى للطاقة.