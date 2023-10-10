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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعتماد مستشفيات جديدة بجنوب سيناء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

مستشفيات جديدة بشرم
مستشفيات جديدة بشرم الشيخ

قال  الدكتور أيمن رخا مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء إنه تم اعتماد مستشفيات جديدة جنوب سيناء للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل طبقا لأحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد بوزارة الصحة و السكان و التي أصدرت قرار بإعتماد 8 مستشفيات و8 وحدات ومراكز طب أسرة بمحافظات الاقصر وجنوب سيناء والاسماعيلية والاسكندرية والقليوبية والجيزة والمنيا.


و أضاف  رخا: هذه المنظومة تعكس اقبالاً من القطاع الخاص علي الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل و تعد تغييراً ايجابياً بالغ الأهمية في النظام الصحي المصري و جاءت  معايير الإعتماد "تقديم خدمات صحيه بجوده و كفاءة وضمان أمان وسلامه المرضي مع تقليل الهدر في المستلزمات والموارد وإدارة جيدة للدواء وبيئة أمنه للمرضي والطاقم الطبي .


جاء هذا القرار من خلال اللجنة العليا للاعتماد و الرقابة الصحية و التي عقدت اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023.

 ووافقت اللجنة علي منح شهادات لمنشأت طبية و منها منشآت بمحافظة جنوب سيناء و هي مستشفي جنوب سيناء و سكن كونسبت ايجيبت بمحافظة جنوب سيناء و أيضا وحدة طب أسرة العريشية بجنوب سيناء وحدة طب أسرة وادي تال بجنوب سيناء و وحدة طب أسرة الجبيل بجنوب سيناء.

وأكد مدير فرع الهيئة بجنوب سيناء أن المنشآت الطبية التي تم إعتمادها بمحافظة جنوب سيناء تحرص علي تطبيق المعايير الوطنية المعتمدة دوليا و تحقيق أعلي معدلات الأمان للمرض بالمحافظة و أيضا الكوادر الطبية التي تقوم بتقديم الخدمة فهي تبذل الجهد اللازم لتأهيل منشآتهم لتصبح جديرة بالحصول علي الإعتماد و انضمامها  للمنظومة الصحية الجديدة و المساهمة في تطوير السياحة العلاجية نظرا تواجدها داخل محافظة سياحية في المقام الأول

و قال دكتور سامح سليمان رئيس مجلس إدارة مستشفى جنوب سيناء " أن تعاون القطاع الخاص مع القطاع العام يعد  شراكة حقيقيه لتقديم الخدمات الصحيه بكفاءة أعلي و تعطي حق الإختيار للمواطن في تلقي الخدمة الملائمة له  ضمن منظومة التامين الصحي الشامل.

مستشفيات التامين

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التأمين الصحي جنوب سيناء اعتماد مستشفيات جديدة ايمن رخا

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