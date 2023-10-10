مطالب بطرد السفير الإسرائيلي.. اشتعال مظاهرات مؤيدة لفلسطين في بريطانيا| صور

تجتاح المملكة المتحدة مسيرات مؤيدة للفلسطينيين وتطالب بطرد السفير الإسرائيلي، كان أبرزها مسيرة خارج السفارة الإسرائيلية وداونينج ستريت، بعدما انتقد ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني حماس خلال زيارة إلى كنيس يهودي، وتجمع ما يقدر بنحو 5000 شخص في كنسينجتون مساء الاثنين.

ووفقا لموقع “سكاي نيوز” تنوعت الهتافات بين "فلسطين حرة" و"إسرائيل دولة إرهابية". ومع تقدم المساء، تم تنظيم مظاهرة سلمية أصغر حجمًا مؤيدة للفلسطينيين ضمت حوالي 250 شخصًا خارج داونينج ستريت.

تأتي هذه المسيرات بعدما حضر سوناك صلاة من أجل إسرائيل في شمال لندن، وقال: "أردت أن آتي إلى هنا وأقف معكم في ساعة الحزن هذه بينما نحزن على ضحايا العمل الإرهابي البغيض".

مظاهرات مؤيدة لفلسطين في بريطانيا

وتابع: "أنا أقف معكم في ساعة الصلاة هذه بينما نفكر في أولئك المحتجزين كرهائن، وأصدقائك وأحبائك الذين لجأوا إلى الملاجئ أو يخاطرون بحياتهم على خط المواجهة".

وبعد زيادة أعداد المتظاهرين في بريطانيا من أجل فلسطين، تدرس الحكومة البريطانية زيادة دوريات الشرطة بهدف حماية المجتمعات اليهودية في ضوء التوترات الحالية في إسرائيل وقطاع غزة.

يأتي ذلك في أعقاب تصاعد الاحتجاجات والأعمال العنيفة في بعض المناطق بعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

تعتبر هذه الخطوة استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن سلامة وأمن المجتمعات اليهودية في المملكة المتحدة. تم تعزيز الجهود الأمنية في بعض المناطق وزيادة الدوريات الشرطية.

وقد أعرب سوناك عن استنكاره لتصرفات حركة حماس واصفًا إياها بأنها "أعمال وحشية"، وأكد على وقوف المملكة المتحدة إلى جانب إسرائيل في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية. وأضاف أنه لا مجال للتوازن في هذا الصراع وأنه يدعم إسرائيل.

من المتوقع أن يتم تكثيف التواجد الأمني وزيادة الإجراءات الوقائية في الأماكن الحساسة والمهمة للمجتمعات اليهودية، وذلك بهدف تعزيز الشعور بالأمان والحماية. كما ستقوم الشرطة بالتحقيق في أي تعديات أو أعمال تخريبية محتملة وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.