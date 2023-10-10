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رئيس التحرير
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احذر دقات القلب السريعة| مؤشر على الإصابة بمرض قاتل.. اعرف الأسباب والأعراض

اسباب وأعراض تسارع
اسباب وأعراض تسارع نبضات القلب

تسارع نبضات القلب هو ارتفاع معدل نبض القلب عن الطبيعي ، حيث أن معدل النبض الطبيعي في الإنسان الطبيعي يتراوح بين 60 إلى 100 ضربة في الدقيقة في وضعية الراحة ، ولكن عندما تريد عن ذلك فانها انذار علي الاصابة بالجلطات القلبية .. نرصد في هذا التقرير أسباب وأعراض تسارع نبضات القلب وفقا لموقع betterhealth.

كيف يحدث تسارع دقات القلب ؟
دقات القلب السريعة تحدث نتيجة عدة عوامل منها نقص الهيموجلوبين (الأنيميا) ويمكن أن تكون نتيجة التوتر، أو بسبب نشاط الغدة الدرقية أكثر من الطبيعي، وكذلك عدم انتظام أملاح الدم والبوتاسيوم والكالسيوم في الدم، كما أن مرض السكر يتسبب في حدوث دقات قلب سريعة، أو بسبب انخفاض السوائل في الدم، أو نتيجة اختلال وراثي في كهرباء القلب سواء كان الشخص مولود به أو مكتسب نتيجة مرض في القلب في الصمامات أو في العضلة أو في الشرايين التاجية أو مرض في النظام الكهربي للقلب.

أعراض تسارع نبضات القلب
كثير من حالات تسارع نبضات القلب  لا تسبب أعراضا ملحوظة للمريض، ولكن في بعض الحالات قد يسبب ارتفاع معدل نبض القلب تراجعا في كفاءة عملية ضخ الدم التي يقوم بها القلب إلى أعضاء الجسم، مما قد يعني وصول كميات غير كافية من الأوكسجين إليها.

الأعراض:
الدوار
انقطاع النفس أو صعوبة في التنفس
ارتفاع معدل ضربات القلب
خفقان القلب
ألم في منطقة الصدر
فقدان الوعي
ينصح بمراجعة الطبيب في حال لاحظ المريض أي من الأعراض السابقة، ولكن في حال حصول ألم في الصدر، صعوبة في التنفس، أو فقدان للوعي فيجب مراجعة أقرب مستشفى .

أسباب تسارع نبضات القلب
هناك عدة أسباب وراء تسارع نبضات القلب، وتقسم الأسباب إلى مجموعتين : -

١- أسباب لا تتعلق بالقلب
يُقصد بأسباب لا تتعلق بالقلب أن الأسباب تكون ليس لها علاقة بعضو القلب قطعًا، ومن أبرز هذه الأسباب:

المشاعر الجياشة، مثل: القلق أو الخوف أو التوتر أو مثل تلك التي تنتاب الشخص في نوبات الذعر.
ممارسة تمرين رياضي شديد، مثل: الركض، وحمل الأثقال، والمصارعة.
تناول أحد المواد التي تحتوي على الكافيين أو النيكوتين أو الكحول أو المخدرات.
التعرض لأحد الحالات الصحية الآتية:
انخفاض مستوى السكر في الدم.
فقر الدم .
الجفاف.
تغيير مستوى الهرمونات، والتي تحدث غالبًا عند النساء أكثر من الرجال، حيث أبرز التغيرات الهرمونية عند النساء تحدث أثناء الدورة الشهرية، والحمل.
تناول بعض أنواع الأدوية مثل: أدوية علاج الربو، وأدوية علاج قصور الغدة الدرقية.

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تناول بعض أنواع الأعشاب أو المكملات الغذائية.
تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات أو السكر أو الدهون.

٢- أسباب تتعلق بالقلب
من الممكن أن يكون تسارع نبضات القلب ناتج عن مشكلة معينة تصيب القلب بحد ذاته، ومن أبرز هذه الأسباب:

إصابة سابقة بالنوبة القلبية.
مرض الشريان التاجي .
الفشل القلبي .
مشكلات في صمامات القلب.
مشكلات في عضلة القلب

طرق التصرف الصحيحة في هذه الحالة
⁃  كبح جماح التوتر والقلق 
⁃ الهدوء والاسترخاء، 
⁃ الامتناع عن التدخين أو مجالسة المدخنين
⁃ شرب السوائل المفيدة
⁃ استخدام الأملاح بطريقة معتدلة
⁃ أحيانًا التنفس بعمق أو التعنية أو الكحة يمكن توقف ضربات القلب السريعة خلال النوبة.

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