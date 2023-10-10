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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شفاء الأورمان بالأقصر تنظم مؤتمر الصيدلة الإكلينيكية الثالث

تنظيم مؤتمر الصيدلة
تنظيم مؤتمر الصيدلة الإكلينيكية الثالث

نظمت إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمنطقة طيبة شمال الأقصر، المؤتمر الثالث لصيادلة مستشفيات شفاء الأورمان، بإشراف الصيدلية الإكلينيكية بالمستشفى؛ لتأهيل صيادلة الصعيد والأقصر للعمل في المجالات المتعددة لها.

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وقال الدكتور محمد عطية، مدير الخدمات الصيدلانية والدوائية بمستشفيات شفاء الأورمان، إن هذا المؤتمر يعد المؤتمر الثالث لصيادلة مستشفيات شفاء الأورمان، بحضور 150 صيدليا وشيوخ المهنة من محافظتى قنا والأقصر، بالإضافة إلى قيادات المستشفى.

 

وأضاف عطية أن هذا المؤتمر ناقش مجهودات الصيدلية الإكلينيكية في مستشفيات شفاء الأورمان للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وكذلك عرض برامج للتحسين المستمر في الصيدلة الإكلينيكية خلال عام 2023، بالإضافة إلى آخر التحديات المتعلقة بأهم المواضيع في الصيدلة الإكلينيكية.

وأوضح أن هذا المؤتمر لتأهيل صيادلة الصعيد بشكل عام والأقصر بشكل خاص، وتم توزيع شهادات التقدير لشباب الصيادلة في مستشفيات شفاء الأورمان.

وذكر أنه تم عرض البرامج للتحسين المستمر في الصدلية الإكلينيكية خلال 2023 عن طريق مشرفى الوحدات ورؤساء الأقسام فى الصيدلية. 

وأشاد بمجهودات الفريق خلال الفترة الماضية في الارتقاء بالخدمات الصيدلانية بالمستشفى والتحديث المستمر، مشيرا إلى أن تكريم الصيادلة على ما بذلوه خلال الفترة الماضية يزيد مجهوداتهم في الوصول لأفضل النتائج لصالح المرضى، والتطلع باستمرار لتقديم أفضل خدمة للمرضى ووصول الصيدلية الإكلينيكية بشفاء الأورمان كمركز للتدريب المعتمد محليا ودوليا.

من جانبه أعرب الدكتور هاني حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، عن فخره بصيادلة مستشفيات شفاء الأورمان، وأشاد بمجهودات الصيادلة بالمستشفى ودورهم الحيوي والفعال في تقديم الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بالإضافة للاهتمام بالتدريب الطبي المستمر والفعال لصيادلة الصعيد بشكل عام للارتقاء بالمستوى العلمي والصيدلة الإكلينيكية في صعيد مصر.

فيما قال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن الصيدلية الإكلينيكية بالمستشفى تعتبر واحدة من أهم وأبرز الأقسام داخل المستشفى، مثمنا ما تقوم به الصيدلية الإكلينيكية من مؤتمرات وتدريبات للصيادلة لدعم الخدمات التي يقدمها المستشفى للمرضي في محافظات الصعيد، بجانب تقديم الدعم لبقية عناصر المنظومة الصحية من أطباء وتمريض، حيث عمد المستشفى منذ افتتاحه وحتى الآن إلى التطور وتقديم خدمات طبية مميزة للتخفيف عن مرضى السرطان بالصعيد.

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الأقصر شفاء الاورمان مستشفى شفاء الاورمان مرضى السرطان علاج الأورام

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