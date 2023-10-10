فوائد غير متوقعة.. طريقة عمل الحمص المتبل بمذاق لا يقاوم

يعد الحمص مصدراً غنيّاً بالبروتين، وبعض المعادن الضّروريّة كالحديد، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والزنك، كما يحتوي أيضاً على بعض الفيتامينات المهمّة كمجموعة فيتامينات "ب" و "أ".

كما يحتوى الحمص على الألياف التي تحافظ على صحّة الجهاز الهضميّ، والأحماض الأمينيّة التي تلعب دوراً كبيراً في بناء أنسجة الجسم، بالإضافة إلى أنّ الحمص يمتلك طعماً لذيذاً وشهيّاً، كما أنه غذاءً لا يمكن الاستغناء عنه، وفيما يلي طريقة عمل الحمص المتبل.

طريقة عمل الحمص المتبل:

المقادير:

‏- 1 كوب حمص

‏- ¼ كوب زيت زيتون

‏- 1 معلقة صغيرة بيكربونات الصودا

‏- ملح - حسب الرغبة

‏- ماء - حسب الحاجة

طريقة التحضير:

ننقع الحمص فى الماء قبل ليلة ثم يغسل ونغمسه في ماء جديدة به بيكربونات الصودا.

في ثاني يوم يصفى الحمص ويغسل من البيكربونات الصودا.

يوضع في وعاء به ماء و نتركه يغلى ونزيل الرغوة من على سطح الماء.

وعندما تنضج حبة الحمص ترفع من على الحرارة ونصفيها من الماء.

نضيف الثوم المهروس مع الملح ويضاف اليه الزيتون ويقلب جيداً ،ثم نضعه في طبق التقديم.