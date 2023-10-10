مصادر مخابراتية لواشنطن بوست تزعم تورط إيران المباشر في هجوم طوفان الأقصى

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية وفق مصادر لها، بتورط إيران في دعم المقاومة الفلسطينية.



ذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في المخابرات الأمريكية. أن إيران سلحت ومولت المقاومين الذين هاجموا ‎الأراضي المحتلة.

يأتي ذلك بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أيضا بشكل حصري يوم الأحد أن إيران ساعدت في التخطيط للهجوم العسكري المستمر ضد الاحتلال على مدى عدة أسابيع.



وتقول صحيفة ذا هيل الأمريكية، أن الحقائق الواردة في تقرير الصحيفتين تقوض تمامًا تأكيد وزير الخارجية أنتوني بلينكن على أنه لا يوجد دليل مباشر على التواطؤ الإيراني في هجوم حماس على إسرائيل.

وذكرت الصحيفة، أن ما لا يعلمه الكثيرون هو أن إدارة بايدن اختارت تطبيق العقوبات على إيران جزئياً فقط وقد سمح هذا لإيران بالازدهار من خلال شحنات النفط إلى الصين على أمل في أن يجعل هذا إيران أكثر استعداداً لوقف تطوير الأسلحة النووية.