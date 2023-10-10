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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيادي بفتح لـ«صدى البلد»: طوفان الأقصى عمل بطولي وليس إرهابيا كما يصفه الغرب

رأفت عليان - قائد
رأفت عليان - قائد حركة فتح في القدس

في اليوم الخامس على التوالي منذ بدء عملية طوفان الأقصى، يواصل أهالي قطاع غزة المعاناة جراء القصف الإسرائيلي لمنازل المدنيين والأحياء السكنية، خاصة بعد قطع المياه عن القطاع بأكمله من أمس الأول، الأحد. 

وقال رأفت عليان، قائد حركة فتح في القدس، في تصريحات لموقع "صدى البلد” الإخباري، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية لا تتحدث بلغة السياسة ولكن بلغة البلطجة، وتقوم بإمداد المستوطنين بالسلاح لقتل المدنيين الفلسطينيين. 

وأضاف عليان: "قمنا بالتحذير مرات عديدة من الانتهاكات للمسجد الأقصى ولكن بن غفير كان يقود ويشجع على هذه الاقتحامات والانتهاكات.. قلنا لا تختبروا صمت وصبر المقاومة". 

وشدد على أن "حماس جزء أصيل من الشعب الفلسطيني وفصيل من فصائل المقاومة،" موضحًا أن كل الفصائل مشاركة حاليا في هذا العمل البطولي. 

وأكد أن عمليان طوفان الأقصى عمل بطولي وليس كما تصفه وكالات الاعلام الغربية بأنه عمل إرهابي. 

وتابع: "الإرهاب هو ما يمارس حاليا في قطاع غزة من قبل الاحتلال، إسرائيل بنفسها تتباهى بقصف الأبراج السكنية للمدنيين، وقطاع غزة تحت الحصار الكامل". 

وحذر عليان من نقص الأدوية والطعام في قطاع غزة، قائلًا: "يعاني القطاع من نقص في الأدوية والطعام على مدار 16 عاما من الحصار، والآن الوضع أصعب من ذي قبل وهناك نقص حاد في كل شيء سواء الأدوية أو الطعام".

وأردف قائلاً: "الاحتلال قطع المياه ويهدد حاليا بقطع الكهرباء، وإذا استمر الوضع خلال يومين إضافيين، سيشهد قطاع غزة كارثة إنسانية لم يشهدها العالم، لهذا السبب نقول إن الضغط بهذه الطريقة على قطاع غزة سيفجر الوضع أيضا في الضفة الغربية وأراضي 48 وسيفتح جبهات أخرى سواء من لبنان أو سوريا على الاحتلال الإسرائيلي، لذلك نقول إن المجتمع الدولي عليه تحمل مسئوليته، نعلم أن المجتمع يكيل بمكيالين ولكن اليوم نقول للعالم عليكم تحمل المسئولية من الانفجار القادم الذي سيحرق أصابع الجميع".

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