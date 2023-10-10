وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد عضوي المكتب السياسي لحركة حماس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، باستشهاد عضوي المكتب السياسي لحـــماس زكريا أبو معمر وجواد أبو شمالة بقصف للاحتلال بقطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 704 شهداء ونحو 3900 مصاب، جراء اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين في غزة والضفة والغربية.

وارتقى من بينهم 5 شهداء اليوم، الثلاثاء، منهم صحفيون في قصف إسرائيلي استهدف برج حجي غرب مدينة غزة.

واستشهد 5 فلسطينيين، فجر اليوم، من بينهم صحفيان، وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر قصف الاحتلال عمارة سكنية تضم مكاتب صحفية غرب مدينة غزة.