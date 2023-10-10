انعكاس المجالات المغناطيسية للشمس.. ما علاقتها بانقطاع الإنترنت عن العالم؟

أثارت القياسات الأخيرة التي تم الحصول عليها من مرصد ديناميكا الشمس الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" دهشة العلماء، حيث تشير إلى حدوث ضعف سريع في المجالات المغناطيسية في المناطق القطبية للشمس.

وتوضح هذه القياسات أن القطبين المغناطيسيين الشمالي والجنوبي على وشك الاختفاء، مما يعني انعكاسًا كاملاً للمجال المغناطيسي للشمس قد يحدث قبل نهاية عام 2023.

انعكاس المجال المغناطيسي للشمس

مع ظهور هذه المعلومات، أثارت تساؤلات حول تأثير هذه الظاهرة على اتجاه شروق الشمس، ولكن يجب أن نتذكر أن هذا الحدث هو حدث روتيني يتكرر تقريبًا كل 11 عامًا خلال دورة شمسية. في هذه الفترة، تكون الشمس على وشك الوصول إلى ذروة نشاطها، ويحدث تلاشي الأقطاب المغناطيسية وانعكاساتها بشكل طبيعي.

ومن الجدير بالذكر أنه لا يتوقع أن يؤثر انعكاس المجال المغناطيسي على اتجاه شروق الشمس. فقد تم رصد تلاشي الأقطاب والانعكاسات المغناطيسية للشمس قرب ذروة نشاط كل دورة شمسية منذ فترة طويلة، وقد توصل علماء الفلك إلى هذه المعرفة بعد عقود من مراقبة الشمس وقياس المجالات المغناطيسية عليها.

لم يتم رصد انعكاسات متماثلة للمجال القطبي على الشمس في الفترات السابقة. فعادةً ما يحدث التحول بشكل سريع، ويستغرق بضعة أشهر فقط حتى يختفي القطبان ويظهران مرة أخرى على طرفي نقيض من الشمس.

تفسير ظاهرة انعكاس المجالات المغناطيسية للشمس

على الرغم من أن هذه الظاهرة طبيعية ومتكررة، فإن دراسة المجال المغناطيسي للشمس تعد أمرًا هامًا لفهم العواصف الشمسية وتأثيرها على الأرض، وقد تساهم البيانات الحالية في تطوير النماذج التنبؤية للنشاط الشمسي وتحسين الاستعداد لأي تأثيرات سلبية محتملة على البنية البشرية والحياة الأرضية.

تقول الأبحاث الأخيرة التي أجريت في مرصد ديناميكا الشمس الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إن هناك تدهورًا سريعًا في المجالات المغناطيسية في المناطق القطبية للشمس. تشير هذه الدراسات إلى أن الأقطاب المغناطيسية الشمالية والجنوبية على وشك الاختفاء، مما يعني أن الشمس قد تشهد انعكاسًا كاملاً لمجالها المغناطيسي قبل نهاية عام 2023.

تأثير انقلاب الأقطاب المغناطيسية للشمس

تثير هذه المعلومات تساؤلات حول تأثير هذه الظاهرة على اتجاه شروق الشمس. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن هذا الحدث هو حدث طبيعي يحدث تقريبًا كل 11 عامًا خلال دورة شمسية. في هذه الفترة، تكون الشمس على وشك الوصول إلى ذروة نشاطها، ويحدث تلاشي الأقطاب المغناطيسية وانعكاسها بشكل طبيعي.

ومع ذلك، لا يُتوقع أن يؤثر انعكاس المجال المغناطيسي على اتجاه شروق الشمس. فقد تم رصد تلاشي الأقطاب والانعكاسات المغناطيسية للشمس في الفترات السابقة، ولم يتم رصد أي انعكاسات متماثلة للمجال القطبي على الشمس. عادةً ما يحدث التحول بشكل سريع، ويستغرق بضعة أشهر فقط حتى يختفي القطبان ويظهران مرة أخرى على طرفي نقيض من الشمس.

سبب انقلاب الأقطاب المغناطيسية للشمس

لا يزال العلماء يحاولون فهم سبب انقلاب الأقطاب المغناطيسية للشمس بشكل دقيق. هناك نظريتان رئيسيتان: نظرية الدينامو ونظرية الاضطراب. تشير نظرية الدينامو إلى أن المجال المغناطيسي للشمس يتولد عن طريق تأثير الدينامو، وهي آلية تنتج حركة المجالات المغناطيسية من خلال حركة البلازما المشحونة كهربائيًا في باطن الشمس. بينما تشير نظرية الاضطراب إلى أن المجال المغناطيسي ينشأ عن طريق الاضطرابات في بلازما الشمس.