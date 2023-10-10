تعليق مستفز من متحدث جيش الاحتلال على استشهاد قياديين في حماس

علق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على استشهاد قياديان في حركة "حماس" في غارة إسرائيلية على قطاع غزة اليوم.

وكتب افيخاي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: اخطأوا التقدير.

وكان قد استشهد قياديين في حركة "حماس" في غارة إسرائيلية على قطاع غزة حيث أفاد مراسل "قدس برس" بغزة باستشهاد عضوي المكتب السياسي لحركة "حماس" زكريا أبو معمر وجواد أبو شماله في غارة شنتها طائرات الاحتلال بغزة.

في غضون ذلك قصفت قوات الاحتلال قطاع غزة بالقنابل الفسفورية والارتجاجية المحرمة دوليا. وأفادت وزارة الصحة بغزة بارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى ما يزيد عن 770 شهيدا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 4000 جريح، وذلك مع تواصل القصف المكثف على جميع أنحاء القطاع".