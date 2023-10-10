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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب افتتاحه.. أبرز المعلومات عن المركز المتكامل للحساسية الصدرية بسان ستيفانو بالإسكندرية

افتتاح مركز الحساسية
افتتاح مركز الحساسية بسان ستافانو

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المركز المتكامل للحساسية الصدرية للأطفال والكبار  بوحدة طب صحة الأسرة بسان ستيفانو.

يعتبر المركز أول مركز متخصص بشراكة مجتمعية يخدم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح لعلاج أمراض الصدر والحساسية بالمجان.

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 يأتي المركز فى إطار دعم المحافظة  لكافة المبادرات المجتمعية المقدمة لخدمة القطاع الصحي بالإسكندرية ومن بينها مراكز الحساسية الصدرية للأطفال والكبار، لتوفير خدمة طبية بجودة عالية ومتميزة يشرف عليها فرق طبية من المتخصصين في أمراض الحساسية.

يضم المركز الذى تكفل بعملية تجهيزه بالكامل الدكتور سمير خضر أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بالإسكندرية عدد ٢ عيادة للأطفال وعيادة للكبار ومعمل لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى.

يقدم المركز  خدمات التثقيف والكشف الصحي للمرضى ويعمل المركز من الأحد إلى الخميس من الساعة العاشرة إلى الساعة الواحدة كعيادة متميزة.

ومن الجدير بالذكر أنه بالمشاركة مع جمعية الإسكندرية للحساسية، تم تشغيل عدد ٣ مراكز لتشخيص وعلاج حساسية صدر الأطفال بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية وهي: مستشفى الأنفوشي للأطفال، ومستشفى أطفال الرمل وينجت، مستشفى فوزي معاذ للأطفال.

جاء ذلك بحضور، أميرة طهيو مدير مديرية الشؤون الصحية، وسمير خضر أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية الصدرية.

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