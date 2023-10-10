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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بصواريخ حزب الله.. جيش الاحتلال يعلن مصرع جنديين على الحدود مع لبنان

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الثلاثاء، أن هناك جنديين من جيش الاحتلال الإسرائيلي قتلا أمس عند حدود لبنان.

وجاء ذلك في ظل إطلاق حزب الله اللبناني لعشرات من الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية منذ أمس الأثنين.

ومن جانبه، قال جيش الاحتلال، اليوم، إنه القوات الإسرائيلية قصفت مواقع تابعة لـ حزب الله اللبناني بالدبابات، ردا على إطلاق الصواريخ.

كما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه في عمليات القصف الأخيرة باتجاه الجليل شمال إسرائيل كانت قادمة من جنوب لبنان، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وبحسب ذات المصدر، أنه تم اكتشاف حوالي 15 صاروخًا من الأراضي اللبنانية، وقد تم اعتراض 4 منهم، والباقي سقط في أماكن مفتوحة .

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