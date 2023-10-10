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رئيس التحرير
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برلمان

خاص|رئيس المستقلين الجدد: نستعد لخوض الانتخابات المحلية والبرلمانية خلال الفترة المقبلة

الدكتور هشام عناني
الدكتور هشام عناني

كشف الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، موقف الحزب من الانتخابات البرلمانية والمحلية خلال الفترة المقبلة.

مشاركة الحزب ضد الإخوان الإرهابية

وقال “عنانى” في حوار "صدى البلد"، إن  حزب المستقلين الجدد يرى أن الحزب السياسي له مهمة رئيسية وهي المشاركة في كل الاستحقاقات الدستورية وذلك حدث في 2012 من خلال مشاركة الحزب ضد الإخوان الإرهابية وتمت المشاركة أيضا في 2015 والمشاركة أيضا في 2020 من خلال تحالف المستقلين بأربع دوائر انتخابية، ويستعد الحزب للمشاركة في الانتخابات المقبلة سواء البرلمانية أو المحلية.

وفي سياق اخر قال الدكتور هشام عناني إن إعلان حزب المستقلين الجدد دعمه الكامل للرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة مبني على أسس موضوعية وبإجماع الآراء وذلك لسبب أن مصر مرت بمراحل صعبة في ظل الاستقرار وبرغم الظروف الصعبة استطاعت البناء في كافة المجالات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف  الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، أن القيادة السياسية سعت لبناء جمهورية جديدة وأكدنا في السنوات الماضية أننا نطمح لبناء جمهورية جديدة و الرئيس السيسي قام بتنفيذ هذه المطالب بالإضافة الى تحويل المعادلة الصعبة التى تتمثل فى حياة المواطن المصري من التعايش والمعيشة إلى مرحلة النهوض اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ونسعى لاستكمال الانجازات من خلال فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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