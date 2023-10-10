ممثلة وزميلة ياسمين عز.. معلومات جديدة عن نانسي نور زوجة تامر عاشور

انطلق منذ قليل حفل زفاف الفنان تامر عاشور والإعلامية نانسي نور مذيعة قناة إكسترا نيوز، بأحد الفنادق الكبري فى القاهرة، بعد أن تسبب خبر ارتباطهما فى حالة من إثارة الجدل.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الإعلامية نانسي نور.

نانسي نور هى إعلامية شهيرة تخرجت فى كلية الإعلام من جامعة القاهرة عام 2012، وانطلقت من خلال برنامج عز الشباب الذى عرض على قناة روتانا وشاركها فى تقديمه ياسمين عز، دينا الشربيني، دانا مدحت وشيماء صابر.

ومن ثم انتقلت نانسي نور للعمل فى قناة اكسترا نيوز التابعة لقنوات سى بي سي، حيث قدمت من خلالها برامج: هذا الصباح، ما وراء الحدث وهنا القاهرة ، ومن المتعارف عليها أيضًا المشاركة فى التغطيات الهامة لأبرز وأهم الأحداث الضخمة.

ومن أبرز ما قدمته نانسي نور ختام منتدى شباب العالم بشرم الشيخ عام 2018، وحفل افتتاح طريق الكباش من معبد حتشبسوت عام 2021، هو تغطية كاملة لفعاليات المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحرصت فيه نانسي على استخدام ألفاظ سهلة وبسيطة أثناء تقديمها للمؤتمر لكى تصل لأكبر شريحة من الجمهور.

مشاركة نانسي نور فى الأعمال الدرامية



وعلى صعيد آخر، ظهرت نانسي فى بعض الأدوار الدرامية وكان من أبرزها هو مسلسل سراي عابدين من بطولة الفنانة يسرا، ومسلسل عوالم خفية التى ظهرت فيه بشخصية مذيعة، كما اعتاد الجمهور عليها فى الواقع.