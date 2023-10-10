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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: "طوفان الأقصى" بدأ باختراق عبر نفق.. وإمدادات أمريكا تهديد لحزب الله

غزة
غزة

أكد أشرف أبو الهول، مدير تحرير جريدة الأهرام، أن الاختراق الحقيقي في "طوفان الأقصى" تم عن طريق نفق، مشددًا على أن هذا الاختراق تم خلال الاحتفال بأحد الأعياد في إسرائيل بسبب استرخاء الشعب والجيش الإسرائيلي، معقبًا: "طائرة شراعية مكشوفة كما أشيع مستحيل تتخطي الحاجز وكان مرحلة ثانية بعد الاختراق عن طريق الانفاق".

وأوضح " أبو الهول"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عملية طوفان الأقصى شهدت براعة في التخطيط والتنفيذ، مؤكدًا أن إجمالي سكان مستوطنات غلاف قد لا يتجاوز 20 أو 30 ألف إسرائيلي، مشددًا على أن حكومة إسرائيل هي الأسوء في التاريخ.

ونوه بأن استرخاء الجيش الإسرائيلي والثقة المفرطة في التكنولوجيا سبب فشلهم السبت الماضي في عملية "طوفان الأقصى"، موضحًا أن القبة الحديدية مصممه لصد مثل هذه الصواريخ التي يتم رشقها من قبل المقاومة الفلسطينية وتتعامل بأولويات وتعترض الصواريخ التي تستهدف الأماكن الحيوية.

  إمدادات أمريكا لإسرائيل تهديد لحزب الله لعدم دخول الحرب

وأشار إلى أن الجبهة اللبنانية هي الجبهة المقلقة لإسرائيل حاليًا، موضحًا أنه إذا تدخل حزب الله في هذه الحرب سيتم تدمير كافة المنشآت اللبنانية، منوهًا إن إسرائيل يمتلك بنك إهداف لحزب الله، مؤكدًا أن إمدادات أمريكا لإسرائيل تهديد لحزب الله لعدم دخول الحرب.

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