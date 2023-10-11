عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: لا دليل على دعم إيران لعملية طوفان الأقصى

علم أمريكا
علم أمريكا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أنه على الرغم من أن إيران تدعم حركة المقاومة الفلسطينية ماليًا لسنوات عديدة، إلا أنه "لا يوجد دليل على أنها دعمت العملية المفاجئة على إسرائيل".

وحسب ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت" العبرية، أوضح ميللر أنه لا توجد نية للسماح للجنود الأمريكيين بوضع أقدامهم في المنطقة والتدخل بشكل فعال في الصراع.

وضغط الصحفيون على ميلر وسألوه أمس الثلاثاء، عن سبب عدم إدانته حصار غزة باعتباره "جريمة حرب"، إلا أنه واصل الدفاع عن إسرائيل. 

وزعم “أشعر أن الأسئلة التي يتم طرحها هنا تتجاهل حقيقة أن إسرائيل تعرضت للتو لهجوم وحشي.. ومن حقها الدفاع عن نفسها واتخاذ إجراءات ضد من قتلوا الأمهات والأطفال وخطفوا الأطفال".

وتابع قوله “وكما قال الرئيس، نحن نشجع حلفاءنا على التصرف وفقًا للقانون الدولي، لكن هذا ليس ما فعلته المقاومة”.

وكانت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة نفت تورط طهران في العملية المفاجئة التي نفذتها حركة المقاومة “حماس” على إسرائيل.

وزارة الخارجية الأمريكية ايران المقاومة الفلسطينية الخارجية الأمريكية المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة الشمسية هتضرب الأرض بكرة.. احم نفسك منها بهذه الخطوات

الكلام ده تنسوه.. سمير فرج يكشف تفاصيل المكالمة العاصفة بين السيسي ونتنياهو

بقرار من الحكومة.. انخفاض سعر السكر رسميا فى هذا الموعد.. تفاصيل

تطور خطير.. البنتاجون يعلن وصول قوات أمريكية لـ إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية

لا تفريط في أمننا القومي واحذروا من عداوة المصريين| رسائل قوية من الرئيس السيسي إلى نتنياهو والعالم

من خمسة شهور.. انفصال رنا رئيس عن خطيبها

بسبب الممارسات غير الشرعية.. إجراء عاجل من البنوك في مصر | تفاصيل

بيان فلسطيني عاجل بشأن النزوح من غزة إلى سيناء وفكرة الوطن البديل

ترشيحاتنا

الخطوط الجوية الأمريكية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل حتى 4 ديسمبر

الأهلي يسعى لضم 4 صفقات نارية | تفاصيل

الخارجية الأمريكية: لا دليل على دعم إيران لعملية طوفان الأقصى

شلل اقتصادي.. خبير عسكري: إسرائيل لا تستطيع الاستمرار في المقاومة |فيديو

بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي.. إجراءات عاجلة لـ الحكومة لمواجهة أزمة الأسعار

عرض غطاء تابوت فرعوني نادر للبيع في دار مزادات عالمية.. اعرف سعره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحية وشهية| طريقة عمل سلطة البطاطس والذرة

خلال الاحتفال بعيد ميلادها مع زوجها.. شاهد كارمن سليمان بلوك كاجوال

مقطع فيديو لعروس برازيلية تبكي في حفل زفافها لسبب غير متوقع

بالأحمر الملفت.. ملك قورة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

عاصفة شمسية وحقيقة انقطاع الإنترنت .. ناسا تجيب /فيديو جراف

تحذير من 5 أيام.. فترة حرجة للأرض وزلازل كبيرة

بياخد كيماوي وتعبان جدًا.. رسالة مؤثرة من نجل هاني الناظر

لا تهاون في الأمن القومي..رسائل قوية للرئيس السيسي بعد العدوان على غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ