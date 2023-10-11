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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ تاريخ معاصر يكشف: مصر هي المقصودة مما يجرى في قطاع غزة|فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر، إن مصر هي المقصودة مما يجرى في قطاع غزة، لافتًا إلى أن اليهود قديمًا كان لهم أطماع في الإقامة بسيناء.


وقال جمال شقرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحلم الصهيوني من النيل إلى الفرات ما زال في ذاكرة كل يهودي.
وقال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر، إن سيناء هي جزء مهم لليهود ويعتبرونها الأرض المقدسة، وكانت هناك فكرة لشراء مساحات من أراضي سيناء وتم رفض تمليك الأرض للأجانب.


وأشار إلى أن الوثائق الأوروبية كشفت عن أن مصر مطمع للحركة الصهيونية، ولذا كانت هناك محاولة لتفكيك المجتمع المصري بالداخل بالخونة. 
واستطرد الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر، أن إسرائيل تريد خروج الفلسطينيين من أرضهم وهذا مرفوض، مؤكدا ضرورة نزوح الفلسطينيين إلى داخل إسرائيل وليس إلى الخارج وطنهم.

 

أمريكا تنحاز لإسرائيل


وأكد الدكتور جمال شقرة،  أن أمريكا تنحاز لإسرائيل بشكل كامل وتدعم جرائمها، ووافقت على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح.
 

سيناء الأرض المقدسة اليهود الدكتور جمال شقرة مصر أحمد موسى

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