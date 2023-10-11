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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يحارب على 3 جبهات.. جيش الاحتلال يُقر بتلقيه خسائر كبيرة من طوفان الأقصى

طوفان الأقصى
طوفان الأقصى

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن قواته تحارب على 3 جبهات، معترفًا بتلقيه خسائر كبيرة جدًا جراء عملية “طوفان الأقصى”.

وأضاف جيش الاحتلال أن حصيلة ضحايا عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة المقاومة الفلسطينية وصلت إلى 1200 قتيـ ـل والمصابين لأكثر من 2700.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، بأن صافرات الإنذار دوت في مستوطنة نتيف هعسارة شمال قطاع غزة.

ولا توجد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار، وفقًا للصحيفة العبرية.

وعلى جانب آخر،  أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن العشرات من طائراته الحربية هاجمت فجر الأربعاء أكثر من 70 هدفًا في حي درج التفاح شرق مدينة غزة.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أن هذه المنطقة “تستخدم كمركز لحركة المقاومة الفلسطينية حماس حيث تنطلق عدد كبير من العمليات ضد إسرائيل”.

وأضاف أنه تم ضرب البنية التحتية التي تستخدمها منظمة الجهاد الإسلامي أيضًا، لافتًا إلى أن جيش الاحتلال "سيواصل العمل ضد البنية التحتية للمقاومة".

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