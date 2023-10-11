إجراء 16 ألف جراحة ضمن مبادرة القضاء علي قوائم الانتظار بمستشفى بهتيم

أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يرافقه الدكتور سيد جلال مدير عام فرع التأمين الصحي بالقليوبية زيارة تفقدية لمستشفى بهتيم للجراحات التخصصية التابعة للتأمين الصحي.



وبدأ وكيل الوزارة زيارته بتفقد الأقسام الداخلية بالمستشفي لجراحة القلب وجراحات الأطفال وزرع القوقعة وجراحات الأسنان، وزرع القرنية.



وقام وكيل الوزارة بالاطمئنان علي المرضي وذويهم، ثم تفقد قسم عناية ما بعد جراحات القلب المفتوح للأطفال، وكذلك تفقد قسم الرمد، وتابع تنسيق عملية دخول الحالات للعمليات، وبعد ذلك قام بالمرور علي قسم التعقيم، ويضم غرفة تخزين للأدوات المعقمة والتي تكفي لمدة شهر، كما تابع دورة التعقيم واطمأن علي استيفاء البيانات المسجلة بسجلات التعقيم.



كما تفقد أيضاً قسم الأشعة والذي يحتوي علي جهاز أشعة تليفزيونية، وأشعة تليفزيونية علي القلب، وجهاز أشعة عادية، إلي جانب جهاز فلوروسكوب.



من ناحيته أشار الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أن المستشفي ساهمت في إجراء 16147 عملية جراحية في التخصصات المختلفة ضمن المبادرات الرئاسية، والتي تنوعت بين 1548 عملية قلب مفتوح، و1248 زراعة قوقعة، 13334 جراحات عيون، الأمر الذي أشاد به الدكتور حموده الجزار وكيل الوزارة.



وأوضح الدكتور سيد جلال مدير الفرع، أن مستشفي التأمين الصحي ببهتيم يتكون من مبني واحد مقام علي مساحة 3300م 2، ويبلغ إجمالي عدد الأسرة بالمستشفي 97 سرير وتشمل 44 سرير بالأقسام الداخلية مقسمة إلي 28 سرير لجراحة القلب، و16 سرير لجراحات الأطفال وزرع القوقعة وجراحة الأسنان، وزرع القرنية، إلي جانب 17 سرير عناية تنوعت بين 12 عناية مركزة، و5 متوسطة، كما تضم المستشفى أيضاً 4 غرف عمليات للجراحات التخصصية المختلفة، وجاري تجهيز غرفة عمليات خاصة بجراحات العيون لتشغيلها في القريب العاجل، وتشمل المستشفي أيضاً وحدة غسيل كلوي بسعة 14 ماكينة تعمل بمعدل 50 حالة يوميًا.