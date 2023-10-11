عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء 16 ألف جراحة ضمن مبادرة القضاء علي قوائم الانتظار بمستشفى بهتيم

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يرافقه الدكتور سيد جلال مدير عام فرع التأمين الصحي بالقليوبية زيارة تفقدية لمستشفى بهتيم للجراحات التخصصية التابعة للتأمين الصحي.


وبدأ وكيل الوزارة زيارته بتفقد الأقسام الداخلية بالمستشفي لجراحة القلب وجراحات الأطفال وزرع القوقعة وجراحات الأسنان، وزرع القرنية.


وقام وكيل الوزارة بالاطمئنان علي المرضي وذويهم، ثم تفقد قسم عناية  ما بعد جراحات القلب المفتوح للأطفال، وكذلك تفقد قسم الرمد، وتابع تنسيق عملية دخول الحالات للعمليات، وبعد ذلك قام بالمرور علي قسم التعقيم، ويضم غرفة تخزين للأدوات المعقمة والتي تكفي لمدة شهر، كما تابع دورة التعقيم واطمأن علي استيفاء البيانات المسجلة بسجلات التعقيم.


كما تفقد أيضاً قسم الأشعة والذي يحتوي علي جهاز أشعة تليفزيونية، وأشعة تليفزيونية علي القلب، وجهاز أشعة عادية، إلي جانب جهاز فلوروسكوب.


من ناحيته أشار الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أن المستشفي ساهمت في إجراء 16147 عملية جراحية في التخصصات المختلفة ضمن المبادرات الرئاسية، والتي تنوعت بين 1548 عملية قلب مفتوح، و1248 زراعة قوقعة، 13334 جراحات عيون، الأمر الذي أشاد به الدكتور حموده الجزار وكيل الوزارة. 


وأوضح الدكتور سيد جلال مدير الفرع، أن مستشفي التأمين الصحي ببهتيم يتكون من مبني واحد مقام علي مساحة 3300م 2، ويبلغ إجمالي عدد الأسرة بالمستشفي 97 سرير وتشمل 44 سرير بالأقسام الداخلية مقسمة إلي 28 سرير لجراحة القلب، و16 سرير لجراحات الأطفال وزرع القوقعة وجراحة الأسنان، وزرع القرنية، إلي جانب 17 سرير عناية تنوعت بين 12 عناية مركزة، و5 متوسطة، كما تضم المستشفى أيضاً 4 غرف عمليات للجراحات التخصصية المختلفة، وجاري تجهيز غرفة عمليات خاصة بجراحات العيون لتشغيلها في القريب العاجل، وتشمل المستشفي أيضاً وحدة غسيل كلوي بسعة 14 ماكينة تعمل بمعدل 50 حالة يوميًا.

القليوبية المبادرات الرئاسية جراحات القلب المفتوح جراحات الأطفال عملية قلب مفتوح عملية جراحية قوائم الانتظار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

تعليق الرحلات وسقوط مصابين.. شاهد| حريق كبير في مطار بالعاصمة البريطانية

وصول شحنة أسلحة أمريكية إلى قاعدة نفاتيم الإسرائيلية

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

التنازل عن 720 كيلومترًا ووافق عليها مرسي وكانت حلم «ترامب».. ما هي خطة «جيورا آيلاند» لتوطين سكان غزة في سيناء؟|القصة الكاملة

بفرمان كولر.. سيف زاهر يكشف صفقة الأهلي الجديدة في يناير

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة وإصابة شخصين في القليوبية لشهر ديسمبر

المشدد 7 سنوات للمتهم بإنهاء حياة عامل فى مشاجرة بالقليوبية

ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط سيارة بمصرف فى القليوبية

غرامة 50 جنيها.. جامعة بنها تحظر التدخين داخلها

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين فى حادث سقوط سيارة بمصرف بالقليوبية

للعام الـ16 على التوالي.. جامعة بنها تشارك فى معرض انتصارات حرب أكتوبر

محافظ القليوبية يُوقِفْ أعمال بناء مخالف بمنطقة الفلل ببنها

إنهاء تعاقد أحد أطباء الرعاية المركزة بمستشفى أبو المنجا في القليوبية لتقصيره بالعمل

ترشيحاتنا

العالم يلجأ لمصر.. القاهرة تؤمن المساعدات للأشقاء بغزة وتحذر من أمر خطير

الوكالة الدولية للطاقة تحذر من استهداف المنشآت النووية في إسرائيل

فرنسا تحظر تظاهرتين مؤيدتين لـ فلسطين في باريس

"عهد الأمان ومفهومه".. ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعد تعديلها

محلل فلسطيني لـ صدى البلد: الحرب مع الاحتلال ستطول.. ونهايتها في حالة واحدة

مسؤول فلسطيني: وقود تشغيل الكهرباء بـ غزة يكفي 12 ساعة فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتبقى مش طابق نفسك.. العاصفة الشمسية تغير التفكير والنفسية والروحانيات

ملك الأحزان غفلنا.. كيف احتفل رواد السوشيال ميديا بزفاف تامر عاشور؟

صور وفيديوهات جديدة من حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

امرأة تثير الجدل عبر التيك توك لفقدانها نصف وزنها في وقت قياسي

فيديو

بفستان بسيط وإطلالة ناعمة.. تفاصيل زفاف الفنان تامر عاشور ونانسي نور

صور وفيديوهات جديدة من حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

عاصفة شمسية وحقيقة انقطاع الإنترنت .. ناسا تجيب /فيديو جراف

تحذير من 5 أيام.. فترة حرجة للأرض وزلازل كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ