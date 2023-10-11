تضمن عيادات استثمار.. منتدي تمويل صناعة الأدوية يختتم أعماله بالقاهرة

اختتمت في القاهرة أمس فاعليات " منتدي الاستثمار والتمويل لصناعة الادوية" الذي عقد علي مدار يومي التاسع والعاشر من اكتوبر بتنظيم مشترك بين " البنك الافريقي للتنمية AFDB " و " جمعية رجال الأعمال المصريين الافارقة EABA برئاسة د يسري الشرقاوي.

وتنوعت فعاليات اليومين بين محورين أساسيين علي النحو التالي : أولها منتدي استثماري مفتوح بحضور ومشاركة ٧٥ مشارك بين شركات ادوية كبري وبنوك وعرض فيه بنك التنمية الافريقي رحلة انجازاته للقطاع الخاص الافريقي ومدي استعداده الحالي والمستقبلي من خلال برنامج طموح لتمويل مميز للقطاعات الصناعية والتجارية الحيوية بهدف تنموي شامل لمصر ولدول القارة وتحديدا البدء بصناعة الادوية.



واستمر المحور الثاني علي مدار يومين وكان عبارة عن " عيادات استثمار" .. وهي فكرة مبتكرة محوكمة تضمن ان يقدم العميل من القطاع الخاص كل متطلباته التمويلية ويتم مناقشتها وفحصها في جلسة بها الفريق المصرفي والمالي المتخصص حتي يتم تحديد انجاه التمويل الامثل وتوجيه العميل للطريق الصحيح واختيار المجتازين للمعايير للحصول علي التمويل الامثل

وبحسب التقارير فإن عيادات الاستثمار تعتبر في صناعة الدواء استكمالا للمنتدى الذى شارك فيه ٣٣ من كبار مصنعى الدواء واللقاحات بمصر، وعدد من البنوك الكبري و شركة الاستشارات التسويقية العالمية، كما تعد عيادات الاستثمار وسيلة مباشرة للتعرف واكتشاف المشاريع الجاهزة للتمويل.

وشارك في العيادات ٧ شركات ادوية كبري اجتازت بنجاح شروط التأهل للعيادة ودخلت بؤرة اهتمام البنك الافريقي للتنمية استعدادا للعمل المشترك.

وقدمت هذه الشركات مشاريعها المقترحة للتمويل من بنك التنمية الافريقي وبنك التنمية الاسلامي والبنك الاهلي المصري، حيث تهدف المشاريع لزيادة انتاج الدواء المحلي ليغطي السوق المحلي والاسواق الافريقية.

وصرّح عبدالرحمن دياو مدير مكتب مصر لبنك التنمية الاقريقي بان مصر يمكنها ان تقترض من بنك التنمية الافريقي ما لا يقل عن ٥٠٠ مليون دولار سنويًا للقطاع الخاص المصري والاولوية للقطاعات الهامة منها قطاع الصناعة ويهمنا قطاع الادوية ونسعي بكل جهد ان يحقق البنك مع القطاع الخاص المصري شراكات مثمرة لكل الاطراف الامر الذي يحقق سياسة البنك العليا ونستطيع نقله الي عدد من الدول والبلدان الافريقية كنموذج في تمويل الصناعات الهامة داخل القارة.

واكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الافارقة أن هذا الحدث الاول من نوعه جاء نتيجة جهد من طرفي العلاقة وتتويجا للتعاون الجاد الفاعل بين احد اعرق البنوك والمؤسسات التمويلية الافريقية وبين احد اهم منظمات الاعمال والمجتمع المدني قي القارة ونشاطنا المتميز هو الذي جعلنا جديرين بهذه الشراكات الاستراتيجية.

وأضاف اننا نتطلع الي توسيع دائرة التعاون لتنتقل من مجال الصناعات الدوائية الي قطاع الصناعات الاخري المتوالية وعلي التوالي ونستهدف ايضا ان يتم ذلك في مصر والعديد من الدول ذات العلاقة والجاهزة في القارة فالهدف التنموي الشامل للقطاع الخاص بالقارة هو احد اهم اولوياتنا .

من جانبها صرّحت د عبده مختار مدير تنمية المشروعات الصناعية والتجارية بالبنك الافريقي للتنمية بان البنك ينفذ خطة طموحة نحاول بها الوصول الي القطاع الخاص الصناعي وتقديم الحلول المتكاملة من اجل تعظيم الاستفادة ، الامر الذي نثق تماما بان هذا هو احد اهم الطرق والدعم الامثل لقطاعات الصناعة التي تؤسس لتجارة حقيقية وتلبية احتياجات القارة

واشارت الدكتورة غادة ابوزيد الخبير والمسئول للمشروعات الصناعية والتجارية ومسئول التنسيق للحدث إلى ان بنك التنمية الافريقي سيستثمر ما لا يقل عن ٣ مليار دولار لتنمية قطاع صناعة الدواء في افريقيا، ومصر تعتبر من الدول ذات الجاهزية العالية لتصبح مركز اقليمي للتصنيع والتصدير الى كافة دول القارة وابعد من ذلك.

واوضحت غادة ابوزيد أن تمويل بنك التنمية الافريقي في شكل قروض طويلة الاجل بين ١٠ الى ١٥ عام مع فترة سماح تعادل ٣ سنوات وذلك للمشاريع الكبري لبناء وتوسعة مصانع الدواء التي تحتاج الى ميزانية تساوي او اكثر من ٣٠ مليون دولار ليستثمر البنك ٣٣٪؜ من قيمة المشروع عن طريق ما يعرف بالاستثمار في المشاريع "project finance” بالاضافة لذلك يمول البنك الشركات ذات التوسعة بما لا يزيد عن ٥٠٪؜ من استثمار الشركة ويعتمد هذا التمويل على ميزانية وقائمة الدخل لدى الشركة وهذا يعرف بتمويل الشركات "corporate finance”.