عضو بالشيوخ: تصريحات السيسي بشأن أمن مصر القومي رسالة للجميع بأنه خط أحمر

قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي وجهها إلى الشعب المصري بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية وأن أمن مصر القومي مسؤوليته الأولى، قوية وبعثت رسالة للجميع بأن أمن مصر القومي خط أحمر، وأن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين، وأن الأراضي المصرية ذات سيادة ، ولن يقبل أحد بالتفريط فيها كما لن يقبل الفلسطينيين التفريط في أراضيهم.

وأوضح سالمان، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي يضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته وظهر ذلك واضحا في كافة المحافل الدولية بالإضافة إلى اتصالاته على جميع المستويات لوقف المواجهات العسكرية الحالية حقنا لدماء الشعب الفلسطيني.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية تعمل بكثير من الاهتمام لوقف تدهور الأوضاع في المنطقة للحفاظ على الأمن القومي المصري وعلى أمن المنطقة بأكملها.

وأشار النائب مصطفى سالمان، إلى تأكيد الرئيس السيسي على أهمية ومحورية القضية الفلسطينية في استقرار المنطقة وحل الدولتين هو الطريق الوحيد للاستقرار في المنطقة وتحقيق مصالح الجميع.



وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن دور مصر مع الأشقاء في فلسطين دور تاريخي لا يمكن التخلي عنه والدعم مستمر لن يتوقف.

وطالب النائب مصطفى سالمان المجتمع الدولي بتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس السيسى لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة والتى تتمثل فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة.