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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم عاصف على نتنياهو وحكومته في إسرائيل: تحملوا المسئولية واعتذروا

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

شن أحد سكان مستوطنات غلاف غزة، اليوم الأربعاء، هجوما حادا على رئيس الوزارء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزراء حكومته اليمينية، بسبب عملية "طوفان الأقصى" المفاجئة التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية، وأدت إلى مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي، وجرح أكثر من 2700 أخرين.

وقال أحد المستوطنين الذي أصيب أفراد أسرته في عملية "طوفان الأقصى"، في مقابلة مع القناة الـ14 العبرية، مهاجما نتنياهو: "اخرج واذهب إلى وسائل الإعلام واعتذر عن مقتل آلاف الإسرائيليين في عهدك".

وأضاف: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الداخلي، هؤلاء الأشخاص غير مسئولين، ولا يتحملون المسئولية".

وتابع: "في الكارثة الكبرى التي حلت بإسرائيل، كانت هناك سيدة عجوز تدعى جولدا، كانت موضع سخرية، لكنها على الأقل تحملت المسئولية".

واستطرد: "سكان المستوطنات هو المقاتلون الحقيقيون، الذين بذلوا كل ما في وسعهم لساعات عديدة. قاتل المواطنون بمفردهم، هذه الكارثة التي لا يمكن تصورها مكتوبة على جبين جميع أعضاء الكنيست".

واختتم: "أصلحوا الأمر بسرعة كبيرة، وتحملوا المسئولية، تقع على عاتقكم مسئولية الاعتذار لهذه الأمة".

وردا على هذا الكلام، حاول المذيع في القناة العبرية الإشارة إلى أن هناك مسعى لتجنب تصريحات من هذا النوع في زمن الحرب، وهو ما أثار غضبا كبيرا لدى المستوطن.

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