استشهاد 9 من موظفي الأونروا و30 من طلابها جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، عن استشهاد 9 من موظفي الوكالة و30 من طلابها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكانت مسؤولة في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، ذكرت أنه لم تقع أي إصابات وضحايا في مرافق الوكالة حتى الآن.

ولفتت المسؤولة إلى عدم تمكن الأونروا من إدخال أي مساعدات إلى القطاع منذ السبت الماضي.

ونزح أكثر من 180 ألف فلسطيني من سكان القطاع، إلى مدارس الأونروا هربًا من القصف الإسرائيلي الغاشم.

ويفتقر النازحون إلى أبسط مقومات البقاء مع مواصلة سلطات الاحتلال قطع المياه والكهرباء عن القطاع.