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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يطلق منظومة أعمال النظافة المتكاملة بمحافظة الإسكندرية

صدى البلد

أطلق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل منظومة أعمال النظافة المتكاملة بمحافظة الاسكندرية والتي تشمل ٨ الاف عامل واسطول من المعدات لنظافة بتكلفة وصلت الي ٣٦٠ مليون جنيه .

ورافقه وزراء التنمية المحلية والبيئة والسياحة والاثار  .

واستمع لشرح حول منظومة اعمال النظافة المتكاملة والتي تتبع شركة المقاولون العرب .

وكان قد افتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المتحف اليوناني بالاسكندرية عقب تطويره .

واستمع مدبولي لشرح حول التطوير الذي تم بالمتحف حيث تم نقل عدد من القطع الاثرية الجديدة للمتحف ووضع نظام اضاءة جديد.
 

ويعد المتحف اليونانى الرومانى أكبر متحف متخصص فى الآثار الرومانية واليونانية فى دول حوض البحر المتوسط، ويقع فى قلب الإسكندرية، حيث يعد من أهم المعالم الأثرية بالمحافظة، وتم عملية ترميم شاملة له لإظهار الكنوز الأثرية التى يحتويها وليصبح أحد عناصر الجذب السياحى بالمحافظة.

ويعرض المتحف اليوناني الروماني عدد من الآثار التي عثر عليها في الإسكندرية وما حولها ويرجع معظمها للعصر البطلمى والعصر الرومانى منذ نشأة الإسكندرية من القرن الثالث قبل الميلاد إلي القرن الثالث بعد الميلاد.

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