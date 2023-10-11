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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تكشف حقيقة تورط إيران في دعم عملية طوفان الأقصى

علم إيران
علم إيران

كشف متحدث باسم الحكومة الألمانية ، أن بلاده ليس لديها حاليًا دليل على تورط إيران المباشر في العملية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى" على إسرائيل.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، فإن المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، قال إن 5000 مواطن ألماني سجلوا أسماءهم لمغادرة إسرائيل، لافتًا إلى أن أمن تل أبيب أولوية قصوى لبرلين.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في وقت سابق، أنه على الرغم من أن إيران تدعم حركة المقاومة الفلسطينية ماليًا لسنوات عديدة، إلا أنه "لا يوجد دليل على أنها دعمت العملية المفاجئة على إسرائيل".

وحسب ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت" العبرية، أوضح ميللر أنه لا توجد نية للسماح للجنود الأمريكيين بوضع أقدامهم في المنطقة والتدخل بشكل فعال في الصراع.

وضغط الصحفيون على ميلر وسألوه أمس الثلاثاء، عن سبب عدم إدانته حصار غزة باعتباره "جريمة حرب"، إلا أنه واصل الدفاع عن إسرائيل.

وزعم “أشعر أن الأسئلة التي يتم طرحها هنا تتجاهل حقيقة أن إسرائيل تعرضت للتو لهجوم وحشي.. ومن حقها الدفاع عن نفسها واتخاذ إجراءات ضد من قتلوا الأمهات والأطفال وخطفوا الأطفال".

وتابع قوله: “وكما قال الرئيس، نحن نشجع حلفاءنا على التصرف وفقًا للقانون الدولي، لكن هذا ليس ما فعلته المقاومة”.

وكانت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة نفت تورط طهران في العملية المفاجئة التي نفذتها حركة المقاومة “حماس” على إسرائيل.

ايران إسرائيل طوفان الأقصى المقاومة الفلسطينية الخارجية الأمريكية

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