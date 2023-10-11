ندوات توعية عن مجال السلامة والصحة المهنية بالمنشآت التعليمية بمطروح

نظمت مديرية العمل بمحافظة مطروح ؛ ندوات في مجال السلامة و الصحة المهنية بالمنشآت التعليمية على مستوى المحافظة ، مع تقييم للمنشأة أثناء الزيارة في إطار خطة المديرية لنشر التوعية و المرور على عدد من المنشآت التعليمية ( الحكومية – غير الحكومية ) لنشر مفاهيم السلامة والصحة المهنية ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ( الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل ) وحرصها على ضرورة زيادة الوعي والتثقيف في مجال السلامة و الصحة المهنية وحرصاً من الوزارة على سلامة أبنائنا الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين فى مختلف المنشآت للحفاظ على الارواح والممتلكات والمترددين وتوفير مناخ عمل آمن .

واوضح عاطف درويش مدير المديرية ؛ أنه تم خلال الندوات مراجعة جميع الإجراءات الاحترازية في المنشآت حفاظاً على سلامة وصحة الطلاب و العاملين والمترددين ، وكذلك الاطمئنان على تطبيق اشتراطات واساليب السلامة والصحة المهنية ومرجعتها داخل المنشآت مع المسؤولين . وأكد إستمرار التوعية والتثقيف وفق خطة موضوعة مسبقاً داخل كافة المنشآت فى مختلف قطاعات العمل داخل المحافظة ، بما يوفر بيئة عمل آمنة يزيد من الانتاجية ويتم الوقاية خلاله من جميع مخاطر العمل .

4d6c41e5-3fa3-4ac8-bc68-3587b54e6652

fdef81f2-c8fe-429c-8ab6-08d22368b58e

b2445a0d-48d6-4336-91c4-63f19768254c

479a7ca0-9993-407c-b37f-6bc39d44bf84

b2445a0d-48d6-4336-91c4-63f19768254c

447edf1b-319d-4a4d-b5b6-ebbcb7d7e7d8