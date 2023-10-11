موعد مولد السيد البدوي 2023 وليلته الختامية.. 2 مليون زائر في حضرة السطوحي

يكثر البحث عن موعد مولد السيد البدوي 2023 وليلته الختامية، وذلك بعد عودة الاحتفالات لأول مرة منذ توقفها في عام 2020، إثر تفشي جائحة كورونا المستجد، وفرض التدابير الصحية والوقائية حفاظًا على سلامة المواطنين، وتحرص الطرق الصوفية على الاحتفاء بمولد السيد البدوي 2023، من خلال مؤتمر المشيخة العامة مساء اليوم، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بحضور عبدالهادي القصبي شيخ المشايخ، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وعدد من مشايخ الطرق الصوفية .

المسجد الأحمدي بطنطا

موعد مولد السيد البدوي 2023

من جانبه، قال الشيخ خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، عن مظاهر الاحتفال بمولد السيد البدوي بعد توقفه لمدة 3 سنوات بسبب جائحة كورونا، والذي جاءت إليه وفود من جميع محافظات الجمهورية، حيث يقام المولد سنويًا وله مريدين من جميع المحافظات.

وأضاف وكيل أوقاف الغربية، في تصريحات متلفزة له، أن هذا المولد الشريف يتوافق مع انتصارات أكتوبر والعيد القومي لمحافظة الغربية ومن أفضل الصدف أن يتوافق المولد أيضا مع شهر ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لافتًا إلى أن مولد السيد البدوي 2023 يقام لمدة أسبوع تبدأ من يوم 6 أكتوبر وتنتهي يوم غدٍ الخميس 12 أكتوبر وفي هذا اليوم يكون المولد الكبير حيث تتوافق فيه ذكرة المولد مع انتصارات أكتوبر والعيد القومي للمحافظة، مؤكدًا أنه تم التنسيق مع محافظ الغربية لتكثيف العمالة بمنطقة المسجد والشوارع المحيطة من أجل الاحتفالية.

موعد مولد السيد البدوي 2023

واسم السيد البدوي هو أحمد أبن علي أبن إبراهيم أبن محمد أبن أبي بكر، وينتهي نسبه بـ"علي زين العابدين أبن الحسين"، ولقب بالسيد أحمد البدوي، وقد هاجر أجداده من الحجاز إلى أرض المغرب في عام 73 هجرية في عصر الدولة الأموية بعدما زاد اضطهاد الحجاج أبن يوسف الثقفي للعلويين.

واستقرت أسرته في مدينة فاس بالمغرب حتى القرن السادس هجريا، أي ما يقارب 500 عام، وتزوج جده الشريف إبراهيم ابنة شقيق السلطان، وأنجبت منه علي الذي تزوج فاطمة بنت محمد أحمد أبن مدين وأنجبت منه 6 أبناء اخرهم كان أحمد بن على، الملقب بأحمد البدوي، والذي ولد في عام 596هجريًا/1199ميلاديًا بمدينة فاس.

وبدأت رحلة البدوي عقب اضطراب الأوضاع في المغرب عقب قيام دولة الموحدين، ليعود اضطهاد العلويين مرة أخري وهاجر بصحبة والده وأسرته إلى الحجاز لأداء فريضة الحج، واستقرت الأسرة 6 سنوات بمكة في عهد الملك العادل شقيق صلاح الدين الأيوبي، وكان عمر أحمد البدوي 13 عامًا عندما توفي والده لتتغير حياته، فقد عكف على العبادة، واعتزل الناس وعاش في صمت ورفض الزواج ولم يكن يتحدث سوى قليل وكان يضع لسام على وجهه كعادة البدو من أهل المغرب، ولذلك لقب بالبدوي، وعكف في عزلته على دراسة تعاليم أمامي الصوفية في العراق عبدالقادر الجيلاني وأحمد الرفاعي.

ضريح ومقام السيد البدوي

وقد قرر أحمد البدوي الرحيل من مكة إلى العراق في نهاية الثلاثينات من عمره وانتقل إلى الموصل والتقى بسيدة تسمى فاطمة بنت بري وهي سيدة حاولت إغواءه بجماله الشديد ولم تستطع فعاشت هي وقبيلتها تتعبد على طريقة وتعاليم أحمد البدوي، وعاد للحجاز وفي مطلع الأربعينات من عمره جاء إلى مصر في مدينة طنطا بعدما شاهد رؤية في منامه ثلاث مرات أمر فيها بالسير إلى طنطا وقيل له في الرؤية :"سر إلى طنطا فإنك تقيم فيها وتربى رجالًا وابطالًا"، وجلس مع الشيخ ركين التاجي واستقر معه 12 عامًا، ثم انتقل إلى دار ابن شحيط وهو شيخ الناحية بطنطا، وخلال الغزوات الصليبية المتكررة على مصر عرف عنه العودة الأسرى المحتجزين لدى الحملات الصليبية ليلًا وكان يستقبله أهل البلاد قائلين"الله الله يابدوي جاب اليسري"، وتوفي في عام 675 هجرية دفن داخل ذلك المنزل، وأقام أحد تلاميذه بجوار قبره خلوة وتحولت فيما بعد إلى زاوية عرفت بالأحمدية.

ظلت الزاوية الأحمدية على وضعها حتى عصر السلطان الأشرف قايتباي وأقام على الضريح قبة وأقيمت مئذنة للزاوية وتجدد المقام الأحمدي في القرن الـ12 هجريًا، ثم جاء علي بك الكبير في عام 1760 ميلادي وبني مسجد كبير بجوار ضريح البدوي ووضع 3 قبب كبيرة ومقصورة من النحاس نقش عليها اسم ونسب السيد البدوي، وإليه تنسب الطريقة البدوية ذات الراية الحمراء، لُقب بالبدوي لأنه كان دائم تغطية وجهه باللثام مثل أهل البادية، وله الكثير من الألقاب، أشهرها شيخ العرب و السطوحي.